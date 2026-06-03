Pablo Repetto habló de las versiones sobre peleas con Rodallega y negó ruptura en Santa Fe

Pablo Repetto decidió referirse a una de las polémicas que más ruido generó alrededor de Santa Fe durante el semestre: las supuestas diferencias internas con algunos jugadores del plantel, entre ellos Hugo Rodallega, uno de los referentes del equipo cardenal y de los nombres que más conversación despierta entre los hinchas.

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En entrevista con AS Colombia, el director técnico uruguayo fue claro al hablar sobre esas versiones y aseguró que le molestó que se instalaran comentarios que, según él, no correspondían con lo que realmente ocurría puertas adentro del grupo.

“Me molestó que se digan cosas que no son verdad”, expresó Repetto, al ser consultado por las polémicas que rodearon al equipo durante el semestre.

El entrenador no negó que las críticas hagan parte del fútbol y, de hecho, reconoció que muchas veces pueden ayudar a corregir errores o revisar decisiones. Sin embargo, marcó una diferencia entre los cuestionamientos deportivos y las versiones que apuntaban directamente a una supuesta fractura en el camerino.

“Siempre uno como entrenador acepta las críticas, lo mismo los jugadores también, porque entendemos que a veces las críticas son las que te hacen crecer, porque analizás y ves qué se puede mejorar”, explicó.

Repetto negó peleas dentro del plantel de Santa Fe

El punto más fuerte de la respuesta del técnico llegó cuando se refirió al ambiente interno de Santa Fe. Aunque durante el semestre se habló de presuntos roces entre el cuerpo técnico y algunos jugadores, Repetto negó que el plantel hubiera estado dividido o que existieran peleas que afectaran la convivencia del grupo.

“Nunca hubo un problema de que estuviéramos peleados, todo lo contrario”, aseguró el técnico en la entrevista con AS Colombia.

Con esa frase, Repetto buscó cerrar la puerta a las versiones que vinculaban su relación con varios futbolistas, especialmente en medio de un semestre en el que Santa Fe tuvo momentos de tensión deportiva y mucha exposición pública.

El entrenador también explicó que dentro de un plantel profesional pueden existir situaciones normales de convivencia, discusiones o diferencias propias de la competencia, pero insistió en que eso no significó una ruptura entre el cuerpo técnico y los jugadores.

El técnico defendió la unión del grupo

Para Repetto, la mejor prueba de que no había una fractura interna fue la respuesta que el equipo mostró en la cancha. El técnico aseguró que la entrega de los jugadores y el aporte de quienes entraban desde el banco demostraban que había un grupo fuerte, más allá de las versiones externas.

“Cuando un equipo se entrega, deja todo, cuando los que están afuera entran y aportan, es porque hay un grupo fuerte”, sostuvo.

Ese mensaje apunta directamente a uno de los temas más sensibles para cualquier hinchada: el camerino. En Santa Fe, donde Rodallega tiene un peso deportivo y emocional importante, cualquier rumor sobre una posible mala relación entre referentes y cuerpo técnico termina creciendo rápidamente.

Sin embargo, Repetto insistió en que siempre hubo unidad y que el plantel mantuvo una buena relación interna durante el semestre. Para el técnico, el rendimiento del equipo y la disposición de los jugadores fueron señales suficientes para desmentir las versiones sobre una pelea.

Rodallega, el nombre que más movió la conversación

Aunque Repetto no centró toda su respuesta en un solo futbolista, el nombre de Hugo Rodallega quedó en el centro de la discusión por su rol dentro de Santa Fe y por las versiones que circularon durante el semestre. El delantero es uno de los líderes visibles del plantel y, por eso, cualquier comentario sobre su relación con el entrenador genera eco inmediato entre los hinchas cardenales.

Lo cierto es que Repetto no confirmó ninguna pelea. Por el contrario, dejó claro que las diferencias normales que pueden existir en un equipo no deben confundirse con una división interna.

En un semestre cargado de presión, críticas y versiones alrededor del equipo, el técnico decidió dar su versión y defender al grupo. Lo hizo con una frase que resume su molestia: para él, las críticas hacen parte del fútbol, pero las afirmaciones que considera falsas terminaron cruzando una línea.