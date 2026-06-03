“Nacional nunca jugó bien”, Carlos Antonio Vélez dice que la ida de la final fue un baño de realidad

El juego de ida de la final del fútbol colombiano entre Junior y Atlético Nacional fue todo un baño de realidad para el cuadro antioqueño, fue lo que manifestó Carlos Antonio Vélez, luego del 3-0 que logró el cuadro barranquillero.

Mediante sus redes sociales y también en su programa matutino, el analista fue contundente con el equipo dirigido por Diego Arias, del que dijo no es un técnico que demuestre su liderazgo y que siempre lo ha salvado el peso ofensivo de las individualidades.

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Sin embargo, de la final reseñó que fue un equipo desajustado, vulnerable y mal gestionado. Mejor dicho, le reprochó todo.

“Para verdades el tiempo… @nacionaloficial nunca jugó bien… ganaba sí, pero por el peso ofensivo que aportaban sus individualidades… fue primero y llegó a la final por eficacia y no por eficiencia. Difícil de explicar y de entender, pero cierto. Desajustado, vulnerable, mal gestionado y desajustado. El interino es un bombero que apaga un incendio y no un líder que está por encima de sus jugadores. Hoy le dio un baño de realidad un equipo que hace un mes y monedas era cuestionado por sus propios hinchas (tenían a Arias con la maleta en la puerta) y que por efectos del tipo de torneo que jugamos resurgió de entre sus propias cenizas… aún falta un capítulo, pero lo de esta noche es una foto clara. Bonus Track. Que flojo arbitraje… no expulsó a Rivera, no tengo claro el penal y lo peor empuja a los jugadores y se pone pico a pico con ellos!!”, sentenció en su cuenta oficial.