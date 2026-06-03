Millonarios podría recibir importante suma de dinero gracias a Álvaro Montero y su posible traspaso a un gigante sudamericano

Álvaro Montero vuelve a estar en el centro de la conversación en el mercado argentino y, contra todo pronóstico, no precisamente por un tema ligado directamente a Millonarios, sino por el supuesto interés de Boca Juniors, uno de los clubes más grandes del continente, que estaría mirando al arquero colombiano como una opción para reforzar su arco de cara a lo que viene.

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El guardameta guajiro, que actualmente se encuentra en Vélez Sarsfield, llegó al fútbol argentino después de su salida de Millonarios, equipo en el que fue una de las figuras más importantes durante varios semestres y con el que logró consolidarse como uno de los arqueros más destacados del Fútbol Profesional Colombiano. De acuerdo con la información que circula sobre su vínculo contractual, Montero se encuentra en Vélez a préstamo desde el cuadro embajador, con una opción de compra que podría ser clave para cualquier movimiento futuro.

Y es que ahí aparece el punto más importante de esta historia. Aunque en redes sociales comenzó a tomar fuerza la versión de que Boca Juniors estaría interesado en Montero, el posible negocio no dependería únicamente del equipo ‘xeneize’, sino también de la decisión que tome Vélez Sarsfield sobre el futuro del colombiano. Lo que faltaba para que los hinchas de Millonarios tuvieran otro tema de mercado por revisar con lupa.

Según la versión que empezó a circular en Argentina, Vélez tendría el deseo de hacer uso de la opción de compra del arquero de la Selección Colombia, algo que abriría la puerta para una eventual negociación posterior con Boca Juniors. En ese escenario, Millonarios recibiría un dinero importante por la operación, aunque por ahora las cifras mencionadas deben manejarse con cautela, pues no hay un pronunciamiento oficial de los clubes involucrados.

La misma versión señala que el cuadro azul podría recibir cerca de 1,4 millones de dólares por la opción de compra, además de una cifra cercana a los 400.000 dólares correspondiente al préstamo, junto con un porcentaje de una posible venta futura de Vélez a Boca. Sin embargo, hasta el momento, ni Millonarios, ni Vélez, ni Boca han confirmado públicamente esos valores, por lo que se trata de una información de mercado y no de un negocio cerrado.

Boca buscaría competencia en el arco

El supuesto interés de Boca por Montero también estaría ligado a la necesidad de fortalecer la competencia interna en el arco, donde aparecen nombres como Sergio Rochet y Leandro Brey/Agustín Marchesín o las alternativas que maneje el club según su planificación deportiva. En ese contexto, el colombiano habría llamado la atención por su presente en Argentina, su experiencia internacional y su recorrido con la Selección Colombia.

Para Montero, una eventual llegada a Boca sería un salto de enorme exposición, especialmente por la presión que representa defender el arco de un club acostumbrado a jugar con la obligación de ganar todo. Eso sí, por ahora el primer paso sigue estando en manos de Vélez, que tendría que definir si ejecuta la opción de compra y se queda definitivamente con sus derechos deportivos.

Mientras tanto, en Millonarios miran de reojo una operación que podría dejar dinero en caja sin tener al jugador en el plantel. Preocupante para algunos hinchas que todavía extrañan su seguridad bajo los tres palos, pero atractivo desde lo económico si el negocio termina moviéndose en Argentina.

Por ahora, Montero no está confirmado en Boca, Vélez no ha oficializado la compra y Millonarios no ha anunciado ningún ingreso por el arquero. Lo único claro es que el nombre del colombiano empezó a sonar con fuerza y que, si la versión avanza, podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos del mercado para los futbolistas colombianos en el exterior.