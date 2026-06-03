Fútbol, barrio y pasión: Combo JK se corona campeón de Rey del Barrio 2026 en Bogotá

El fútbol callejero tuvo su gran fiesta en Bogotá. Más de 500 personas llenaron la cancha de La Perseverancia para presenciar la coronación de Combo JK como primer campeón de Rey del Barrio 2026, un torneo que busca exaltar el talento, la identidad y la pasión que nacen en las calles de la capital.

La gran final entre Combo JK y Saprix se convirtió en el plan perfecto para los aficionados al deporte. No solo los asistentes disfrutaron del espectáculo desde las gradas, sino también miles de personas que siguieron la transmisión en vivo para conocer de cerca el talento que existe en el fútbol de barrio. Al final de la jornada, Combo JK se impuso con autoridad por 5-1 y levantó el trofeo de la primera edición del certamen.

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El balance de esta primera experiencia fue positivo para la organización, que logró consolidar una competencia que va más allá de lo deportivo. Rey del Barrio se proyecta como una plataforma capaz de fortalecer el tejido social y dinamizar la economía de los barrios populares de Bogotá, al tiempo que visibiliza a cientos de jóvenes talentos.

“Desde el inicio sabíamos que había talento, pero lo que hemos visto en estas primeras semanas supera cualquier expectativa. El nivel competitivo, la respuesta del público y la conexión con la gente nos confirman que el fútbol de barrio tiene un potencial enorme cuando se organiza y se visibiliza bien”, señaló Santiago Rodríguez, cofundador de Rey del Barrio Pulsar by Skate.

El evento también demostró que el deporte puede integrarse con la cultura, el entretenimiento y las redes sociales para ampliar su impacto. Durante los dos meses de competencia, los 16 equipos participantes protagonizaron encuentros que despertaron el interés de miles de seguidores dentro y fuera de las canchas.

Las cifras reflejan el alcance de esta primera edición. Cerca de 45.000 personas se conectaron para seguir los partidos a través de 23 transmisiones en vivo, que en conjunto superaron los 5 millones de visualizaciones en plataformas digitales.

La interacción con la comunidad fue otro de los aspectos diferenciales del campeonato. Los aficionados tuvieron la oportunidad de participar activamente en la elección del Jugador Más Valioso (MVP) mediante votación popular en redes sociales, una iniciativa que fortaleció el vínculo entre los equipos y sus seguidores.

La premiación de la primera edición de Rey del Barrio Pulsar by Skate contó con el respaldo de los patrocinadores del torneo y reconoció el desempeño de los protagonistas de la competencia:

Primer lugar: 20 millones de pesos — Combo JK.

Segundo lugar: 7 millones de pesos — Saprix.

MVP del torneo: una motocicleta Pulsar, elegida mediante votación popular en redes sociales.

Valla menos vencida: 1 millón de pesos y un juego de llantas Pirelli.

Goleador del torneo: 1 millón de pesos y un kit Micrero Sport.

Tras el éxito de esta primera edición, la organización ya prepara una nueva versión del campeonato que se disputará en agosto. La expectativa es ampliar su alcance, fortalecer la participación de los equipos y continuar consolidando este espacio como una vitrina para el talento que surge en los barrios de la ciudad.

“La meta es clara: que este torneo siga creciendo sin perder su esencia. Queremos que el barrio siga siendo el protagonista, pero que al mismo tiempo esto se convierta en una vitrina real de oportunidades para todos los que viven el fútbol desde la calle”, concluyó Santiago Rodríguez.