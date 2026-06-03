¿Despedida? Mackalister Silva dejó emotivo mensaje tras el duro semestre de Millonarios

Millonarios cerró un semestre bastante complicado y uno de los mensajes que más movió a la hinchada en las últimas horas fue el de David Mackalister Silva, capitán y referente del equipo ‘embajador’, quien publicó unas palabras en su cuenta de Instagram que sonaron a balance profundo, pedido de perdón y, para muchos aficionados, incluso a despedida.

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En medio de la decepción que dejó la temporada, Mackalister decidió hablarle directamente a los hinchas con un mensaje cargado de tristeza, vergüenza y responsabilidad, reconociendo que el equipo no estuvo a la altura de lo que exige Millonarios, su camiseta y, sobre todo, su gente.

“Han pasado ya varios días y sigue siendo muy difícil asimilar todo lo que ocurrió. Por eso hoy me cuesta dirigirme a ustedes. Lo hago con una profunda tristeza y una gran vergüenza por lo que hemos vivido durante este semestre, uno de los más difíciles, si no el más difícil y doloroso que me ha tocado afrontar”, escribió el capitán albiazul en Instagram.

Mackalister Silva pidió perdón a la hinchada de Millonarios

El mensaje no se quedó solamente en una explicación general. Mackalister fue directo y aceptó que los resultados no fueron los esperados, entendiendo la decepción de una hinchada que terminó golpeada por el rendimiento del equipo.

“Sé que no estuvimos a la altura de lo que exige este club, esta camiseta y, sobre todo, de lo que merece nuestra gente. Los resultados no fueron los esperados y entiendo perfectamente la decepción, porque nosotros también la sentimos cada día”, agregó el jugador.

El volante también dejó claro que la responsabilidad estaba dentro de la cancha, pues fueron los futbolistas quienes tenían que aprovechar las oportunidades y responder en los momentos importantes. “Lamentablemente no lo conseguimos, aunque nunca dejamos de intentarlo ni de dar lo mejor de nosotros”, señaló.

Un mensaje que sonó a cierre de ciclo

La parte que más ruido generó entre los hinchas fue el tono de cierre que tuvo el final del mensaje. Mackalister habló de heridas, enseñanzas y de la esperanza de que Millonarios vuelva al lugar donde merece estar.

“Hay temporadas que dejan enseñanzas y otras que dejan heridas. Esta, sin duda, deja ambas. Solo espero que el tiempo y el trabajo permitan que este club vuelva a estar donde merece estar”, escribió.

Contra todo pronóstico, el mensaje no fue simplemente una disculpa más después de un mal semestre. La forma en la que agradeció a quienes estuvieron presentes “incluso cuando no les dimos motivos para estar” hizo que varios aficionados interpretaran sus palabras como una posible despedida o, al menos, como un balance de uno de los momentos más duros de su etapa reciente en el club.

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Eso sí, hasta el momento no hay un anuncio oficial de salida, retiro o despedida por parte de Mackalister Silva o Millonarios. Por eso, lo prudente es hablar de un mensaje con tono emotivo y de cierre, pero no afirmar que el capitán se va del equipo.

Un referente que pesa en la historia reciente azul

Mackalister no es un jugador cualquiera para Millonarios. El mediocampista bogotano es capitán del equipo y uno de los futbolistas más identificados con la hinchada en los últimos años. Según los registros de su carrera, ha sido parte de títulos importantes con el club, incluyendo la Liga 2017, la Copa Colombia 2022, la Liga 2023 y la Superliga 2024.

Preocupante para la hinchada es que este tipo de mensajes llegan en momentos donde la incertidumbre se vuelve más grande que las certezas. Millonarios necesita tomar decisiones, revisar responsabilidades y empezar a reconstruir un proyecto que quedó golpeado después de un semestre que el propio capitán calificó como uno de los más dolorosos que le ha tocado afrontar.

En medio de todo, Mackalister hizo lo que pocas veces se ve con tanta claridad: dio la cara, pidió perdón y asumió el golpe. Ahora la pregunta que queda flotando entre los hinchas es inevitable: ¿fue solo un mensaje de dolor por el mal semestre o el primer indicio de un cierre de ciclo?

“Han pasado ya varios días y sigue siendo muy difícil asimilar todo lo que ocurrió. Por eso hoy me cuesta dirigirme a ustedes. Lo hago con una profunda tristeza y una gran vergüenza por lo que hemos vivido durante este semestre, uno de los más difíciles, si no el más difícil y doloroso que me ha tocado afrontar.

Sé que no estuvimos a la altura de lo que exige este club, esta camiseta y, sobre todo, de lo que merece nuestra gente. Los resultados no fueron los esperados y entiendo perfectamente la decepción, porque nosotros también la sentimos cada día.

Éramos nosotros quienes teníamos la responsabilidad de aprovechar la oportunidad en la cancha, ahí es donde debíamos hablar. Lamentablemente, no lo conseguimos, aunque nunca dejamos de intentarlo ni de dar lo mejor de nosotros.

Por eso quiero pedir perdón. Como jugador y como micha, me duele no haber podido dar las alegrías que todos esperábamos. Se pueden cuestionar muchas cosas, pero nunca la entrega ni el compromiso. Siempre traté de dar lo mejor de mí, de representar estos colores con respeto, orgullo y responsabilidad, aun en los momentos más difíciles.

Hay temporadas que dejan enseñanzas y otras que dejan heridas. Esta, sin duda, deja ambas. Solo espero que el tiempo y el trabajo permitan que este club vuelva a estar donde merece estar. Gracias a quienes estuvieron presentes, incluso cuando no les dimos motivos para estar. Ese apoyo es algo que nunca olvidaré“.