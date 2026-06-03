Carlos Antonio Vélez le tiró a Falcao por su nuevo trabajo como comentarista en ESPN: “¿Va a criticar a sus amigos? No creo"

Con la llegada de Radamel Falcao García a ESPN como comentarista para el cubrimiento de los partidos del Mundial de la FIFA 2026, la duda sobre cuál será su postura de cara a la crítica de la Selección Colombia salió a la luz. Es más, uno de los más duros con el exdelantero de la Selección Colombia fue Carlos Antonio Vélez, quien se preguntó si Falcao va a ser complaciente o crítico con sus amigos.

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En su programa matutino Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez tocó el tema sobre Falcao como comentarista y lo que dijo generó polémica en redes sociales. En principio, Vélez celebró que el jugador “se vaya a vestir de comentarista”, para que se de cuenta de lo difícil que es el trabajo.

Sumado a esto, Carlos Antonio Vélez habló sobre lo que dijo Falcao de lo que va a hacer: “es que yo voy a hablar del juego, no voy a criticar. No, pues es que yo tampoco pensé nunca cuando supe que iba a comentar que podía criticar”.

“¿A quién iba a criticar a sus amigos y a sus compañeros? No lo va a hacer. Siempre los justificará. Lo entiendo".

Carlos Antonio Vélez le puso a Falcao el ejemplo de Óscar Córdoba

Eso sí, Carlos Antonio Vélez le pidió a Falcao que siguiera el ejemplo de Óscar Córdoba para no caer en complacencias con sus excompañeros de cara a los partidos del mundial.

“Pero hay gente como el caso de Óscar Córdoba que lo he visto muy centrado, muy ubicado muy en si tengo que abrir un juicio lo abro. Primero por conocimiento, segundo por experiencia. No es periodista, es un invitado”, sentenció.

Finalmente, falta ver qué pasará con Falcao en ESPN y si el talento que demostraba a diario en las canchas durante más de 15 años lo podrá transmitir desde los comentarios deportivos.