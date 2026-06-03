Así quedó el cuadro de la Copa BetPlay: estos son los cruces y el camino hacia cuartos

La Copa BetPlay Dimayor 2026-I ya tiene definido su cuadro de playoffs y, con esto, los equipos del fútbol colombiano conocieron el camino que deberán recorrer para seguir soñando con el título de este torneo, que suele ser una oportunidad importante para clubes que buscan protagonismo, minutos para sus nóminas y, por supuesto, una nueva estrella en sus vitrinas.

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La Dimayor publicó el cuadro de competencia en el que aparecen algunos de los equipos más representativos del país, entre ellos Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Junior, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Deportes Tolima. Eso sí, hay que hacer una precisión importante: no se trata de los cruces de cuartos de final completamente definidos, sino del camino de playoffs que determinará cuáles serán los equipos que avancen a esa instancia.

En otras palabras, los hinchas ya pueden sacar calculadora, mirar posibles rivales y empezar a imaginar escenarios, pero todavía falta que se disputen varias llaves para saber cómo quedarán armados los cruces decisivos.

Así quedó el cuadro de playoffs de la Copa BetPlay

Por el lado izquierdo del cuadro, Inter de Bogotá enfrentará a Tigres, y el ganador de esa llave se medirá contra Real Cundinamarca. En ese mismo sector también aparece el cruce entre Deportes Tolima y Deportes Quindío, cuyo vencedor jugará contra Llaneros.

Más abajo, América de Cali tendrá como rival a Real Cartagena, mientras que el ganador de esa serie se cruzará con Deportivo Pereira. Además, Junior enfrentará a Barranquilla FC, en una llave con sabor costeño, y quien avance tendrá que medirse contra Millonarios, uno de los clubes llamados a ser protagonista por historia y nómina.

Por el otro lado del cuadro también hay duelos más que llamativos. Atlético Nacional enfrentará a Tigres FC y el ganador se cruzará con Deportivo Cali. Mientras tanto, Deportivo Pasto jugará contra Bogotá FC, y de allí saldrá el rival de Independiente Medellín.

En la parte baja de esa zona, Once Caldas se medirá contra Envigado, con Alianza FC esperando al ganador. Finalmente, Santa Fe enfrentará a Unión Magdalena, y quien supere esa llave tendrá como siguiente rival a Fortaleza.

Santa Fe, Millonarios y Nacional ya conocen su camino

Uno de los puntos que más conversación genera entre los hinchas es el camino de los equipos grandes. En el caso de Santa Fe, el equipo cardenal tendrá que superar primero a Unión Magdalena para después pensar en Fortaleza, un rival que en los últimos años se ha vuelto incómodo por su propuesta y crecimiento competitivo.

Millonarios, por su parte, esperará al ganador de Junior contra Barranquilla FC, una llave que podría dejarle un rival de peso si el equipo barranquillero logra avanzar. Nacional también tendrá que estar pendiente de su primer reto contra Tigres FC antes de pensar en un posible cruce con Deportivo Cali, otro de los duelos que, si se concreta, podría mover bastante el ambiente del fútbol colombiano.

Lo que faltaba era conocer el camino y la Dimayor ya lo dejó sobre la mesa. Ahora la Copa BetPlay entra en esa zona en la que cada partido empieza a pesar más, porque un error puede dejar a cualquiera por fuera y una buena noche puede abrir la puerta a una campaña inesperada.

Por ahora, el cuadro está servido y los hinchas ya tienen motivos para empezar a proyectar posibles cruces. La pelota, como siempre, tendrá la última palabra.