Uruguay perdió a una de sus máximas estrellas antes del Mundial: Se lesionó de gravedad

Uruguay recibió una noticia más que preocupante en plena preparación para el Mundial 2026. Giorgian De Arrascaeta, una de las piezas más importantes para Marcelo Bielsa, se retiró del entrenamiento de este martes por una molestia muscular en un gemelo y será sometido a estudios médicos para conocer el alcance real del problema.

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Lo que faltaba. El volante de Flamengo ya venía corriendo contra el tiempo por una fractura de clavícula sufrida semanas atrás y ahora aparece una nueva complicación física que vuelve a poner en duda su presencia en la Copa del Mundo. Por ahora, eso sí, no hay una confirmación oficial de que esté descartado del torneo.

De acuerdo con AS, De Arrascaeta tuvo que abandonar la práctica de Uruguay por molestias en un gemelo y el cuerpo médico le realizará exámenes para determinar si puede seguir dentro de la convocatoria o si será necesario pensar en un reemplazo. El mismo medio señaló que el debut de Uruguay será el 15 de junio ante Arabia Saudita, por lo que el margen para tomar decisiones no es demasiado amplio.

De Arrascaeta ya venía recuperándose de una fractura

La preocupación aumenta porque el mediocampista no llegaba en condiciones normales a la concentración. A finales de abril, De Arrascaeta sufrió una fractura de clavícula derecha durante un partido de Flamengo ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, una lesión que desde el primer momento encendió las alarmas en Uruguay.

Según reportes de ese momento, el jugador cayó mal tras una disputa física y tuvo que ser trasladado para realizarse estudios, que terminaron confirmando la fractura. Desde entonces, su recuperación venía siendo seguida con lupa por Flamengo, la selección uruguaya y los hinchas que esperan verlo en el Mundial.

Ahora, la molestia en el gemelo agrega otro frente de incertidumbre. No se trata solo de recuperar la clavícula, sino de saber si el jugador está en condiciones físicas reales de competir en un torneo tan exigente como una Copa del Mundo, donde cada partido tiene ritmo, contacto y presión máxima.

Para Bielsa, una eventual baja sería un golpe duro. De Arrascaeta no es un jugador más en Uruguay: es uno de los futbolistas con mayor capacidad para filtrar pases, pausar el juego y darle claridad al ataque. En una selección acostumbrada al esfuerzo, la intensidad y la presión, su talento aparece como una herramienta distinta para abrir partidos cerrados.

Por ahora, la palabra clave es prudencia. Uruguay espera los resultados médicos antes de tomar una decisión definitiva, y mientras no exista parte oficial, no se puede afirmar que De Arrascaeta se perderá el Mundial. Lo que sí está claro es que la alarma está encendida y que el tiempo empieza a jugar en contra.

Si los estudios confirman una lesión de gravedad, Bielsa tendrá que replantear una parte importante de su estructura ofensiva. Si el diagnóstico es menor, Uruguay respirará con alivio, aunque seguirá mirando de cerca la evolución de un jugador que llegó al tramo final con más problemas físicos de los que cualquiera esperaba.