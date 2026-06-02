Nuevas protestas contra Jesurún: aparecieron pancartas en las afueras de El Campín

La previa del partido amistoso entre Colombia y Costa Rica, que sirvió como despedida de la Selección antes de viajar al Mundial 2026, también estuvo marcada por nuevas manifestaciones de inconformidad contra Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

En las horas previas al encuentro disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, aficionados desplegaron varias pancartas en los alrededores del escenario deportivo con mensajes dirigidos al dirigente barranquillero, quien fue ratificado en el cargo para un nuevo periodo al frente de la Federación.

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Una de las imágenes que más llamó la atención fue una enorme lona colgada desde un puente peaton, en la que aparece el rostro de Jesurún con un signo de pesos sobre la frente y la frase: “El pueblo construyó el fútbol, las élites lo venden”.

Junto a esa pancarta también se observó una bandera con el mensaje “Alto al genocidio en Palestina”, aunque la atención de los aficionados y usuarios en redes sociales se centró en la protesta relacionada con la dirigencia del fútbol colombiano.

La protesta continúa

La manifestación no fue un hecho aislado. Durante la noche anterior al compromiso ya se habían reportado decenas de afiches pegados en distintos sectores cercanos a El Campín con la misma imagen y el mismo mensaje crítico contra Jesurún.

Los carteles comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y fueron interpretados como una muestra del malestar de algunos sectores de la afición frente a las decisiones administrativas tomadas en el fútbol colombiano y a la reciente reelección del dirigente.

Entre la fiesta mundialista y el descontento

Mientras miles de hinchas acudieron a El Campín para despedir a la Selección Colombia antes de su viaje a Norteamérica, las pancartas recordaron que parte de la afición mantiene cuestionamientos hacia la dirigencia del fútbol.

La protesta se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales durante la jornada, compartiendo protagonismo con la victoria 3-1 de la Tricolor sobre Costa Rica y los últimos ajustes de Néstor Lorenzo antes del inicio de la Copa del Mundo.