Lionel Scaloni metió a Colombia entre sus candidatos para pelear el Mundial

La Selección Colombia sigue sumando reconocimiento internacional antes del Mundial 2026 y esta vez el elogio llegó desde una de las voces más autorizadas del fútbol actual: Lionel Scaloni, técnico de Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022. El entrenador argentino habló sobre las selecciones que podrían pelear por llegar lejos en la próxima Copa del Mundo y, dentro de ese grupo amplio de candidatos, mencionó a Colombia.

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El comentario se dio en una entrevista con la revista argentina Olé, en la que Scaloni fue consultado por el grupo de selecciones que ve con posibilidades de competir en el Mundial. Aunque no quiso reducir la pelea a dos o tres nombres, sí dejó claro que habrá varios equipos con argumentos para intentar meterse en la final.

“¿Diez? No sé si no me quedé corto. Sí, porque en un Mundial, claro, Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final”, aseguró Scaloni.

Scaloni incluyó a Colombia entre sus candidatos

Al momento de nombrar selecciones, el técnico argentino puso a Colombia en una lista en la que también aparecieron varias potencias mundiales.

“España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!”.

La frase no es menor, sobre todo porque viene del entrenador que llevó a Argentina al título mundial en 2022 y que ahora prepara la defensa de la corona en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. Eso sí, hay que ponerle freno de mano a la emoción: Scaloni no dijo que Colombia sea favorita única al título ni que tenga obligación de llegar a la final.

Lo que hizo fue incluirla dentro de un grupo amplio de “diez o doce” selecciones que, según su lectura, pueden competir e intentar llegar hasta el último partido. Y eso, para una Selección Colombia que viene recuperando respeto internacional, no pasa de agache.

Colombia llega con respeto al Mundial 2026

La mención de Colombia llega en medio de un proceso que ha vuelto a ilusionar a los hinchas. La Tricolor consiguió su clasificación directa al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia en Barranquilla, resultado que confirmó su regreso a la Copa del Mundo después de no estar en Qatar 2022.

En la fase de grupos, Colombia quedó ubicada en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Su calendario inicial tendrá partidos ante Uzbekistán, RD Congo y Portugal, una zona que mezcla un rival europeo de alto peso, una selección debutante como Uzbekistán y un equipo africano que también buscará dar pelea.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha construido una base fuerte, con nombres como Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Daniel Muñoz y Jhon Arias, además de una idea de juego que le permitió recuperar competitividad internacional. Por eso, aunque el Mundial siempre es otro cuento, que Scaloni meta a Colombia en esa conversación confirma que la Selección ya no aparece como una invitada de piedra.

Además, el torneo de 2026 tendrá un formato ampliado, con 48 selecciones divididas en 12 grupos, lo que también cambia la forma de competir y abre una fase de eliminación más larga. En ese escenario, cada partido pesará desde el debut.

Por ahora, la frase de Scaloni sirve como un espaldarazo, pero también como una advertencia: Colombia llega con respeto ganado, sí, pero tendrá que demostrarlo en la cancha. Porque en un Mundial, como bien sabe el técnico argentino, los candidatos se nombran antes, pero se sostienen partido a partido.