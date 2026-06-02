Junior y Nacional se miden en la primera vuelta de la final

El estadio Romelio Martínez será el escenario en el que Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se midan en el primer juego de la final del fútbol colombiano que comenzará a disputarse a partir de las 7:30 p.m.

Cara a cara estarán dos de las nóminas más distinguidas del balompié nacional, en donde el Tiburón busca retener el título y el Verdolaga apunta a sumar otra copa a su vitrina.

El Albirrojo, que quiere la estrella 12, llega con sensaciones encontradas -si bien repite final, tras superar en la semifinal a Santa Fe (por el punto penal) y previamente a Once Caldas, en cuartos de final- en contraparte, llega de ser eliminado de Copa Libertadores al terminar último de su grupo y se despidió goleado 4-1 en su visita a Palmeiras.

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Alfredo Arias espera darle la vuelta a esa eliminación y hacer respetar su casa que tampoco ha sido su mayor fortín este semestre. En la fase regular fue décimo en ese ítem con 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas; posteriormente, en los play offs, no ha logrado ganar, tras empatar 0-0 con el conjunto Cardenal y 2-2 con el Albo de Manizales.

Dentro de sus convocados, no aparecen jugadores como Carlos Bacca, Kevin Pérez, Jean Pestaña y Yimmy Chará.

Por el lado de Nacional, su anhelo es bordar la estrella 19 a su escudo y llega con aire en la camiseta, tras superar con suficiencia en las rondas previas a Deportes Tolima en la semifinal y a Inter de Bogotá en los cuartos de final.

Para el equipo dirigido por Diego Arias parecieron disiparse las dudas que dejaba, especialmente en funcionamiento, en la fase regular del campeonato y en la Copa Sudamericana en donde recibió un duro golpe al quedar en la fase previa.

Como visitante, el equipo antioqueño fue el segundo mejor en la fase regular, solo superado por su rival de turno, Junior (ambos con 5 victorias). A eso le sumó otro par de victorias en la fase final, algo que apunta a repetir esta noche.

El último partido entre ambos equipos se saldó con victoria 0-4 de Atlético Nacional, que dio buena cuenta de un Junior que se quedó con un hombre menos desde los 20 minutos, cuando el juego no tenía goles, por la expulsión de Jermein Peña.

Programación Final

Final ida

Hoy: 7:30 p.m. | Romelio Martínez

Final Vuelta

8 de junio: 5:00 p.m. | Atanasio Girardot