Figura de selección europea no pudo viajar a USA con su delegación por insólita razón

El atacante tuvo un contratiempo inesperado a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección de Suiza tuvo un contratiempo inesperado a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su principal referente ofensivo, Breel Embolo, no pudo abordar el vuelo junto al resto de la delegación debido a problemas relacionados con su autorización de ingreso a Estados Unidos.

Embolo se quedó en tierra por revisión migratoria

La expedición helvética partió este martes rumbo a San Diego, California, donde instalará su campamento base para afrontar la cita mundialista. Sin embargo, la ausencia de Embolo llamó la atención desde el primer momento.

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De acuerdo con la información entregada por la federación suiza, la solicitud ESTA del atacante fue sometida a una revisión adicional pocas horas antes del viaje, situación que impidió que pudiera ingresar al país junto con sus compañeros.

Pese al inconveniente, desde la dirigencia de la selección transmitieron tranquilidad y aseguraron que trabajan para resolver el caso lo más pronto posible, con la expectativa de que el futbolista pueda incorporarse a la concentración en los próximos días.

Una baja sensible para Suiza

La situación genera preocupación debido al peso que tiene Embolo dentro del equipo dirigido por Suiza para el Mundial. El delantero del Stade Rennais FC es actualmente el máximo goleador entre los jugadores convocados para el torneo.

El atacante suma 24 anotaciones con la camiseta nacional y se ubica entre los máximos artilleros históricos del combinado suizo. Además, acumula más de 80 partidos internacionales y afrontaría en Norteamérica su tercera Copa del Mundo.

Su experiencia y liderazgo son considerados fundamentales para una selección que aspira a superar sus actuaciones recientes en los mundiales.

Un caso que sorprende

Lo llamativo del episodio es que Embolo ya había viajado a Estados Unidos en años anteriores sin inconvenientes. De hecho, participó en una gira de amistosos disputada en territorio estadounidense, donde Suiza enfrentó a las selecciones de México y Estados Unidos.

No obstante, las autoridades migratorias estadounidenses decidieron someter su autorización electrónica de viaje a una revisión complementaria, proceso que dejó en suspenso su desplazamiento justo cuando la delegación estaba lista para partir.

El reto de Suiza en el Mundial

La selección europea llega al Mundial 2026 con la intención de dar un paso adelante en su historia. En las últimas ediciones ha sido un equipo habitual en las fases eliminatorias, aunque generalmente se ha despedido en los octavos de final.

Con Embolo como una de sus principales figuras, Suiza espera consolidarse como protagonista de su grupo y pelear por avanzar a las rondas definitivas del campeonato. Por ahora, la gran incógnita pasa por saber cuándo podrá resolver su situación migratoria y unirse al resto de la plantilla en suelo estadounidense.