La IFAB dejó en claro novedad sobre el VAR para el Mundial 2026: así afectará goles, penales y sanciones

La Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB), organismo encargado de las reglas del fútbol a nivel mundial, anunció una aclaración al protocolo del Árbitro Asistente de Video (VAR) que comenzará a aplicarse durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida busca resolver situaciones relacionadas con infracciones cometidas por jugadores del equipo atacante antes de que el balón entre oficialmente en juego durante la ejecución de un saque de esquina o un tiro libre.

Según explicó la IFAB en un comunicado oficial, cuando exista una falta clara del equipo atacante previa a la reanudación del juego y esta tenga una incidencia directa en una acción posterior que termine en gol, penalti o sanción disciplinaria, el VAR podrá intervenir.

En esos casos, el videoarbitraje recomendará una revisión en el terreno de juego para que el juez central evalúe la acción. Si el árbitro concluye que efectivamente hubo una infracción antes de que el balón estuviera en juego, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes y la ejecución del tiro libre o del saque de esquina deberá repetirse.

La decisión representa una nueva herramienta para evitar que acciones irregulares pasen desapercibidas y terminen influyendo directamente en jugadas determinantes del partido.

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La IFAB también aclaró que esta modificación tendrá inicialmente carácter experimental durante el Mundial de 2026. Una vez finalice el torneo, el organismo evaluará los resultados obtenidos antes de definir si la medida se implementará de manera permanente en otras competiciones alrededor del mundo.

Con esta actualización, el máximo ente regulador de las reglas del fútbol continúa ajustando el uso del VAR en busca de una mayor precisión arbitral, especialmente en acciones que pueden cambiar el rumbo de un encuentro.

Comunicado oficial

“La IFAB aclara el protocolo del VAR para las infracciones del equipo atacante antes de que el balón esté en juego.

La IFAB ha aprobado una aclaración al protocolo del Árbitro Asistente de Video (VAR) que se utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en relación con las faltas claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego en un saque de esquina o un tiro libre que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria.

Si la infracción cumple con los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego, tras la cual, si el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón estuviera en juego, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes y se repetirá el saque de esquina o el tiro libre.

La aclaración se revisará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes de que se tome cualquier decisión sobre su posible aplicación más amplia”.