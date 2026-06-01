“Es un flojo de mier***”, Fuad Char cargó con todo contra James Rodríguez en la Selección Colombia

Durante una entrevista concedida a Win Sports, el empresario y dirigente deportivo Fuad Char lanzó una crítica directa contra James Rodríguez, asegurando que no entiende el papel que cumple actualmente en el combinado nacional.

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“¿Ese James para qué lo tienen en la Selección? Es un flojo de mier*** A mí me parece que no le aporta nada. Hoy el fútbol es muy físico y él no lo tiene", afirmó Char.

Las declaraciones se produjeron precisamente el día en que la Selección disputa su partido de despedida frente a Selección de Costa Rica en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, antes de emprender su viaje rumbo al Mundial 2026.

Las palabras de Char reavivan el debate sobre el momento futbolístico de James Rodríguez, uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de la Selección Colombia y figura destacada especialmente en el mundial de 2014.

Aunque el volante continúa siendo una pieza de confianza para el técnico Néstor Lorenzo, algunos sectores han cuestionado su rendimiento y capacidad física frente a las exigencias del fútbol moderno y su poca continuidad en clubes.

Las declaraciones de Fuad Char no tardaron en generar reacciones en redes sociales, donde aficionados se dividieron entre quienes respaldan su análisis y quienes consideran que James continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del equipo nacional.