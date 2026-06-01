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A Martín Arzuaga le llovieron comentarios de todo tipo tras revelar su voto

El exjugador de Junior de Barranquilla y panelista de ESPN dividió opiniones en medio de la polarización que se vivió en las elecciones presidenciales.

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Martín Arzuaga
Por Evaristo Pérez

Martín ‘El Torito’ Arzuaga, exjugador de Junior de Barranquilla y panelista de ESPN, dividió opiniones en medio de la polarización que se vivió en las elecciones presidenciales al hacer público su voto por el candidato Abelardo de la Espriella.

A través de sus redes sociales, el exjugador, sentenció: “Si el presidente tiene el derecho según la @PGN_COL pues también tengo derecho de mostrar el Mio.🫡🇨🇴🐅”.

Como era de esperarse, de inmediato le llovieron todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra. Eso sí, los reproches fueron mayoría con comentarios como:

  • “Bruto pa hablar de fútbol y bruto pa votar. Vos venis con el paquete completo”.
  • “Digamos que tienes la inteligencia de un jugador de futbol colombiano”
  • “Lambon de los char y del canal que te contrato por que andabas en la ruina por que de periodismo no sabes una verg*”
  • “Martín “el tontico” Arzuaga”
  • “Felicitaciones! Pero como todo abelardista, estúpido. 2 cosas. 1. Está prohibido el ingreso de celulares al cubículo de votación. 2. Cada quien es libre de expresar su estupidez como mejor le parezca”.
  • “Yo sabía que esos pésimos comentarios en ESPN no eran casualidad”.

Vea acá: “¿Por qué no te callas?”: Carlos Antonio Vélez respondió con dureza a entrevista de Néstor Lorenzo

Pero no todo fueron críticas, también se dejaron ver algunos comentarios compartiendo su postura política, pero solo eso, con alguien que le lanzó: “En lo único bueno q has hecho en ti vida”.

A favor y en contra, así le respondió con contundencia la gente a Martín Arzuaga tras hacer público que votó por Abelardo de la Espriella.

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