A Martín Arzuaga le llovieron comentarios de todo tipo tras revelar su voto

Martín ‘El Torito’ Arzuaga, exjugador de Junior de Barranquilla y panelista de ESPN, dividió opiniones en medio de la polarización que se vivió en las elecciones presidenciales al hacer público su voto por el candidato Abelardo de la Espriella.

A través de sus redes sociales, el exjugador, sentenció: “Si el presidente tiene el derecho según la @PGN_COL pues también tengo derecho de mostrar el Mio.🫡🇨🇴🐅”.

Como era de esperarse, de inmediato le llovieron todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra. Eso sí, los reproches fueron mayoría con comentarios como:

“Bruto pa hablar de fútbol y bruto pa votar. Vos venis con el paquete completo”.

“Digamos que tienes la inteligencia de un jugador de futbol colombiano”

“Lambon de los char y del canal que te contrato por que andabas en la ruina por que de periodismo no sabes una verg*”

“Martín “el tontico” Arzuaga”

“Felicitaciones! Pero como todo abelardista, estúpido. 2 cosas. 1. Está prohibido el ingreso de celulares al cubículo de votación. 2. Cada quien es libre de expresar su estupidez como mejor le parezca”.

“Yo sabía que esos pésimos comentarios en ESPN no eran casualidad”.

Vea acá: “¿Por qué no te callas?”: Carlos Antonio Vélez respondió con dureza a entrevista de Néstor Lorenzo

Pero no todo fueron críticas, también se dejaron ver algunos comentarios compartiendo su postura política, pero solo eso, con alguien que le lanzó: “En lo único bueno q has hecho en ti vida”.

A favor y en contra, así le respondió con contundencia la gente a Martín Arzuaga tras hacer público que votó por Abelardo de la Espriella.