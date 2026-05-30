Hincha del PSG habría viajado a Bucarest en vez de Budapest para la final de Champions

La final de la Champions League entre PSG y Arsenal dejó historias dentro y fuera de la cancha, pero una de las más curiosas empezó a circular por cuenta de un supuesto error de geografía que, de ser cierto, sería de esos que ningún hincha quiere vivir antes del partido más importante de la temporada.

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Según reportes virales, un aficionado del PSG habría viajado por equivocación a Bucarest, capital de Rumania, cuando en realidad la final se disputaba en Budapest, capital de Hungría. Una confusión que parece sacada de un meme, pero que ha vuelto a poner sobre la mesa lo fácil que puede ser enredarse con dos ciudades europeas cuyos nombres suelen confundirse más de la cuenta.

Lo primero que hay que aclarar es que la sede oficial de la final fue el Puskás Aréna de Budapest, escenario confirmado por la UEFA para el duelo entre PSG y Arsenal. El propio club parisino también publicó información para sus aficionados en la ciudad húngara, incluyendo puntos de encuentro y recomendaciones para quienes viajaron a acompañar al equipo.

Una historia viral que recuerda un viejo antecedente

Aunque la historia del hincha del PSG ha generado risas y comentarios en redes sociales, hasta ahora no aparece una confirmación oficial de UEFA, PSG o una entrevista plenamente identificada con el aficionado que habría cometido el error.

Aun así, la anécdota no suena del todo imposible. De hecho, ESPN recordó antes de la final que la confusión entre Bucarest y Budapest ya había dejado un episodio histórico en el fútbol europeo. En 2012, cerca de 400 hinchas del Athletic Club viajaron por error a Budapest cuando la final de la Europa League se jugaba realmente en Bucarest.

Por eso, el supuesto error de este aficionado del PSG volvió a causar gracia entre los hinchas, pero también sirvió como recordatorio para cualquiera que vaya a viajar a una final internacional: revisar bien ciudad, país, aeropuerto, estadio y hasta el nombre completo del destino nunca está de más.

La diferencia entre Bucarest y Budapest no es menor. Bucarest está en Rumania, mientras Budapest está en Hungría. Entre una ciudad y la otra hay cientos de kilómetros de distancia, por lo que una equivocación de ese tipo puede significar perder vuelos, hoteles, entradas y, por supuesto, el partido por el que se hizo todo el viaje.

Más allá del chiste, la historia también muestra cómo las finales europeas producen todo tipo de relatos alrededor de los hinchas. Algunos viajan sin boleta, otros cruzan países enteros por ver a su equipo, y otros, contra todo pronóstico, pueden terminar en la ciudad equivocada.

Por ahora, el caso queda como una de esas anécdotas virales que acompañan las grandes noches de Champions. Si se confirma plenamente, será un descalabro inolvidable para el protagonista; si no, al menos deja una lección clara para cualquier aficionado: antes de celebrar el viaje, revise dos veces el mapa.