Millonarios no tendría en cuenta a Guillermo de Amores y ya evalúa qué hacer con su contrato

Millonarios ya empieza a mover fichas de cara al próximo semestre y uno de los nombres que estaría prácticamente por fuera del proyecto deportivo es el de Guillermo de Amores. El arquero uruguayo, que llegó al equipo albiazul con la expectativa de aportar experiencia y competencia en el arco, no sería tenido en cuenta por el club para lo que viene.

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La información fue publicada por el periodista Mariano Olsen, quien aseguró que Millonarios no tendría más en cuenta al guardameta y que, por ahora, existen dos caminos sobre la mesa: acordar la rescisión de su contrato o no inscribirlo para el próximo semestre. Lo que faltaba para un equipo que viene obligado a tomar decisiones fuertes en una zona tan sensible como la portería.

El punto que hace más complejo el panorama es la situación contractual del jugador. De Amores tiene vínculo vigente con Millonarios hasta junio de 2027, por lo que su salida no sería simplemente una decisión deportiva inmediata, sino una gestión que el club tendría que resolver desde lo administrativo y económico.

Millonarios tendría que resolver el contrato de De Amores

Según lo reportado por Olsen, una de las opciones que ya se estaría trabajando es llegar a un acuerdo para rescindir el contrato del uruguayo. Esa sería, en principio, la salida más limpia para ambas partes, pues permitiría que Millonarios libere un cupo y que el arquero pueda buscar un nuevo destino sin quedar atado a un semestre sin competencia.

La otra posibilidad sería no inscribirlo para el próximo campeonato. Aunque esta opción mantendría el contrato vigente, también dejaría al jugador por fuera de la competencia oficial, un escenario que no parece ideal para ninguna de las partes, especialmente si se tiene en cuenta que un arquero necesita continuidad, ritmo y exposición para mantenerse vigente.

De Amores llegó a Millonarios como una alternativa importante para el arco, pero su paso por el club no terminó de consolidarse como se esperaba. Las dudas en la portería albiazul han sido tema constante en los últimos meses y varios reportes deportivos ya venían señalando que el equipo buscaba renovar esa posición de cara al segundo semestre.

En ese contexto, la decisión sobre el uruguayo parece hacer parte de una reestructuración más amplia del plantel. Con Fabián Bustos al frente del equipo, Millonarios necesita definir qué jugadores entran realmente en su idea y cuáles no tendrán espacio en la próxima etapa.

Por ahora, el club no ha publicado un comunicado oficial sobre la situación de Guillermo de Amores, por lo que la información debe manejarse como un reporte periodístico de mercado. Sin embargo, el panorama empieza a marcar una tendencia clara: el arquero no estaría dentro de los planes deportivos inmediatos y Millonarios deberá encontrar la fórmula para resolver su futuro.

El caso no es menor. Si el albiazul quiere reforzar su arco, primero tendrá que ordenar las piezas que ya tiene en esa posición. Y ahí, contra todo pronóstico, De Amores podría convertirse en una de las primeras salidas o decisiones importantes del nuevo semestre azul.