Una colombiana fue quien se había quedado con la raqueta del tenista Tiaofe en Roland Garros

Una curiosa historia protagonizada por una colombiana se robó la atención en Roland Garros, luego de que el tenista estadounidense Frances Tiafoe pidiera en redes sociales que le devolvieran una de sus raquetas, extraviada en medio de la euforia tras su victoria sobre Hubert Hurkacz.

El encargado de revelar los detalles fue Andrés Vargas Pedraza, manager de jugadores, director de Match Tenis y miembro del Equipo Colsanitas, quien contó cómo Karen Gutiérrez, una colombiana de 28 años conocida en redes como @RacketByKa, terminó siendo la protagonista de la inesperada situación.

“Desde el tercer set del partido entre Tiafoe y Hurkacz estuvo alentando al americano junto a otro par de personas. Estaba muy cerca a la cancha y por eso la cercanía con el jugador”, relató Vargas.

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Según explicó Karen, cuando Tiafoe ganó el encuentro, el estadounidense se acercó a celebrar con los aficionados que lo apoyaban desde la tribuna. “En el momento que gana el partido, Tiafoe corre a abrazarnos a todos los que estábamos ahí. En ese momento él soltó la raqueta y yo juré que la había dejado para nosotros por hacer tanta barra”, contó la colombiana.

Karen tomó la raqueta pensando que se trataba de un regalo del tenista y se retiró del lugar. Sin embargo, más tarde empezó a sospechar que aquello no era normal, especialmente después de que su novio le comentara que los jugadores rara vez dejan sus implementos de juego.

La colombiana regresó inicialmente a la cancha para devolverla, pero ya no había nadie en el lugar. Después, revisando redes sociales, encontró publicaciones en las que el entorno de Tiafoe buscaba desesperadamente la raqueta.

Fue entonces cuando contactó directamente al manager del jugador para aclarar lo sucedido y coordinar la devolución. “Su intención NUNCA fue robarse la raqueta”, enfatizó Andrés Vargas Pedraza en su relato.

El gesto de honestidad tuvo recompensa. Como agradecimiento, Tiafoe le envió unos tenis autografiados con el mensaje “Thanks Karen”, además de invitarla a un entrenamiento privado en un club cercano a la sede principal de Roland Garros y entregarle dos entradas para el torneo.

Andrés Vargas también destacó que Karen y su familia habían viajado a París gracias a uno de los paquetes organizados por Match Tenis para asistir al Grand Slam francés, cerrando así una experiencia que calificó como “inolvidable”.

Toda la historia surgió después de que Tiafoe publicara un mensaje en redes sociales pidiendo ayuda para recuperar la raqueta perdida tras la celebración: “¿Podría recuperarla, por favor? Les daré dos entradas para mi próximo partido”.