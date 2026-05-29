Selección Colombia sorprendió a niños internados en un hospital: lágrimas, sonrisas y un momento inolvidable

Los jugadores de la Selección Colombia protagonizaron un emotivo gesto en la previa de la Copa del Mundo, luego de visitar por sorpresa a varios niños en el Hospital La Misericordia de Bogotá, donde compartieron abrazos, regalos, fotos y palabras de aliento con los pequeños pacientes.

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Figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina, Camilo Vargas y otros integrantes de la Tricolor llegaron hasta la clínica capitalina para vivir una jornada cargada de emociones, en la que los niños no podían ocultar su felicidad al ver de cerca a sus ídolos.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, mostrando a varios menores emocionados hasta las lágrimas mientras recibían a los futbolistas, quienes también se tomaron el tiempo de conversar, firmar camisetas y acompañar a las familias presentes.

Cuentas de varios canales y videos de los presentes están haciendo eco en redes por el hermoso gesto.

La visita dejó una de las postales más conmovedoras de la concentración de la Tricolor antes del Mundial.