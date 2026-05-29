“No me arrepiento de haber dejado a Millonarios”, hincha que se cambió a Inter de Bogotá

Un joven bogotano se hizo viral en redes sociales luego de revelar por qué dejó de ser hincha de Millonarios para apoyar ahora al Inter de Bogotá, equipo que nació tras la transformación de La Equidad y que ha ganado notoriedad por su estrategia de marketing y el crecimiento de seguidores en la capital.

El hombre contó que durante años fue seguidor de Millonarios por influencia familiar, pues en su casa la mayoría apoyaba al cuadro azul. Según relató, desde niño iba al estadio con sus primos y familiares, alentando al equipo porque prácticamente “le tocaba” ser hincha.

“Yo era hincha de Millonarios porque mi familia estaba ahí. Mis tíos nos mandaban al estadio y crecimos diciendo que era el mejor equipo”, afirmó.

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Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo comenzó a sentirse frustrado por los malos resultados cada vez que iba al estadio. Incluso aseguró que llegó a pensar que era “la sal” del equipo porque siempre que asistía a un partido, Millonarios terminaba perdiendo.

“Me daba vergüenza realmente porque ya se volvió insostenible la emoción. Yo cada vez que iba al estadio este equipo siempre perdía”, comentó.

El creador de contenido también criticó duramente las reacciones de algunos hinchas embajadores cuando el club atraviesa malos momentos, especialmente tras la reciente eliminación internacional.

“Yo no me sentía identificado con un equipo del que sus mismos hinchas dicen que es una porquería cuando pierde”, expresó.

Según explicó, el cambio comenzó hace más de diez años cuando decidió dejar de acompañar a Millonarios y compró una camiseta de La Equidad, club con el que empezó a sentirse más tranquilo y representado.

“Yo dije: este equipo también es de Bogotá. Compré la camiseta y empecé a decir molestando que era hincha de La Equidad”, recordó.

Con el tiempo terminó asistiendo a partidos del entonces club Asegurador y aseguró que una experiencia en el estadio terminó de convencerlo. Contó que en un encuentro recibió una camiseta lanzada por un arquero y desde ahí sintió que había encontrado su nuevo equipo.

Posteriormente, con la llegada de nuevos inversionistas y la transformación del club en Inter de Bogotá, el aficionado afirmó que terminó conectándose aún más con el proyecto deportivo y con el lema de la institución: “El club que no heredas, eliges”.

“El problema es que muchos son hinchas porque se los impusieron desde pequeños. Yo me di cuenta de que estaba apoyando un equipo que nunca elegí”, señaló.

Además, aseguró que se siente más identificado con el ambiente que rodea actualmente al Inter de Bogotá y destacó el crecimiento de la hinchada capitalina alrededor del nuevo proyecto.

“No me arrepiento de haber dejado a Millonarios. Yo no me sentía identificado con ese equipo”, concluyó.