Lorenzo admitió que se equivocó al exponer a Sebastián Villa en plena polémica nacional

La presencia de Sebastián Villa en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 no pasó como un simple asunto futbolístico. El nombre del extremo colombiano volvió a instalar una discusión incómoda, no solo por su rendimiento deportivo, sino por los antecedentes judiciales que han rodeado su carrera y por lo que significa vestir la camiseta de la Selección en medio de un debate público tan sensible.

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Ahora, Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, habló sobre el tema y reconoció que se equivocó al exponer al jugador en medio de la polémica que se generó en el país.

“Creo que él no se merecía eso, creo que me equivoqué en exponerlo”, dijo Lorenzo, al referirse a las reacciones que produjo el caso de Sebastián Villa.

La frase no es menor, sobre todo porque llega después de varios cuestionamientos a la inclusión del futbolista en el grupo preliminar de 55 jugadores. El País reportó que Villa fue incluido en esa preselección pese a que en 2023 fue condenado en Argentina por violencia de género contra su expareja, una decisión que abrió un debate sobre los límites entre lo deportivo, lo judicial y lo simbólico cuando se habla de representar al país.

Lorenzo habló de una discusión que llegó hasta los hogares

El técnico argentino también dejó claro que la controversia no se quedó únicamente en redes sociales o en programas deportivos. Según explicó, el caso terminó llegando incluso a las conversaciones familiares, con posiciones distintas entre hombres y mujeres.

“Vi que los hogares pensaban distinto, el hombre y la mujer pensaban distinto”, expresó Lorenzo, quien reconoció que probablemente no será un tema en el que todos se pongan de acuerdo, aunque pidió que el debate se dé con buena voluntad.

La convocatoria de Villa también fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con El País, la defensora Iris Marín rechazó su presencia en la prelista y planteó que representar a Colombia exige estándares éticos más altos. Esa posición alimentó aún más una discusión que superó el análisis de goles, asistencias o rendimiento en el club.

La decisión final, según Lorenzo, fue futbolística

Pese a reconocer que se equivocó al exponerlo, Lorenzo aclaró que la decisión final sobre Sebastián Villa respondió a razones deportivas. En su explicación, el jugador no pudo disputar el partido ni estar con el grupo el tiempo que el cuerpo técnico consideraba necesario.

“La decisión fue futbolística, en cuanto a que él no pudo jugar este partido, no pudo estar con nosotros el tiempo que necesitábamos”, señaló el entrenador.

Ese matiz es clave. Lorenzo no dijo literalmente que no debió convocarlo, sino que admitió que su llamado terminó poniendo al futbolista en una exposición pública fuerte. En un tema de esta sensibilidad, la precisión importa, porque la discusión no solo pasa por el balón, sino también por el mensaje que envía una Selección que suele ser vista como uno de los pocos puntos de encuentro del país.

El propio Lorenzo lo planteó al comienzo de su declaración, cuando aseguró que la Selección Colombia es de las pocas cosas que logra poner de acuerdo a la gente, aunque reconoció que no debería ser así. En este caso, sin embargo, el nombre de Villa hizo todo lo contrario: abrió una grieta y obligó a hablar de fútbol, justicia, segundas oportunidades y responsabilidad pública.

Por ahora, la frase del técnico deja una conclusión clara: Lorenzo defendió que la salida de Villa tuvo una explicación futbolística, pero también aceptó que su convocatoria lo puso en un lugar de exposición que, viendo la reacción del país, considera que pudo evitar.