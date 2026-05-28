Carlos Antonio Vélez dijo que dejará de criticar a la Selección Colombia para que no le carguen el “mal ambiente”

Carlos Antonio Vélez decidió marcar una línea antes de que la Selección Colombia entre de lleno en el ambiente del Mundial 2026. El periodista deportivo, reconocido por sus constantes opiniones sobre la Tricolor, aseguró que hará sus últimas consideraciones sobre la nómina y que, a partir de ahora, se limitará a comentar únicamente lo que pase dentro de la cancha.

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La declaración llegó en medio de la conversación que se ha generado alrededor de la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo, una lista que, como suele pasar con la Selección, dejó nombres celebrados, ausencias discutidas y un ambiente cargado de opiniones antes de que siquiera ruede la pelota en territorio mundialista.

En su espacio de opinión, Vélez fue claro al explicar que no quiere seguir alimentando discusiones alrededor de la convocatoria, especialmente porque, según él, cuando los resultados no llegan, después aparecen señalamientos sobre quienes habrían creado un supuesto mal ambiente alrededor del equipo nacional.

“Hoy voy a hacer las dos últimas consideraciones sobre el tema nómina. A partir de la fecha me limitaré a comentar los partidos de fútbol. ¿Eso qué quiere decir? Que será solamente análisis futbolero aquel que rodea a la Selección Nacional, porque yo los conozco”, aseguró Carlos Antonio Vélez.

Acto seguido, el periodista explicó la razón de su decisión y dejó ver que prefiere evitar que sus críticas sean utilizadas más adelante como una explicación externa en caso de que Colombia no logre los resultados esperados.

“Después las cosas no salen y es porque les crearon un mal ambiente, que todo ese verso. Porque hay que estar preparado para todo”, agregó.

Carlos Antonio Vélez bajó la expectativa del amistoso contra Costa Rica

Además de anunciar que dejará a un lado las consideraciones sobre la nómina, Vélez también se refirió al partido amistoso de Colombia contra Costa Rica, al que le bajó por completo la carga de exigencia deportiva.

Para el periodista, ese compromiso no debe entenderse como una verdadera prueba antes del Mundial, sino como un partido de despedida, respaldo y acompañamiento para el equipo nacional antes del viaje y del inicio de la competencia.

“El partido del lunes contra una selección joven de Costa Rica no deja de ser lo que es, una despedida, un que les vaya bien, arroparlos, mimarlos. Pero esto de exigencia deportiva no tiene nada. Nada”, afirmó.

Vélez incluso comparó esa clase de compromisos con otros amistosos que suelen jugar las selecciones antes de los grandes torneos, señalando que se programan para ganar, levantar el ánimo y generar un ambiente favorable antes de la competencia.

“Partidos como los del lunes y el que hizo Marruecos ayer los montan para ganar, para inflar la camiseta y en algún caso lavarse la cara y no recuperar el ánimo si hay desánimo”, añadió.

La convocatoria de Colombia sigue generando conversación

La Selección Colombia llegará al Mundial 2026 después de una convocatoria que generó todo tipo de comentarios. De acuerdo con El País, Néstor Lorenzo anunció una lista de 26 jugadores encabezada por nombres como Luis Díaz y James Rodríguez, mientras que algunas ausencias también abrieron debate entre hinchas y periodistas.

Colombia hace parte del Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Según el calendario reseñado por medios deportivos, la Tricolor debutará el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México, después enfrentará a República Democrática del Congo y cerrará la fase de grupos ante Portugal.

Su decisión no significa que deje de hablar de la Selección, sino que, según sus propias palabras, dejará de concentrarse en la discusión de la nómina para pasar al análisis futbolero de los partidos.

Vélez también habló de versiones sobre la Federación

En su intervención, Carlos Antonio Vélez también se refirió a versiones sobre supuestos roces internos alrededor de la convocatoria. Según contó, habló con dos miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, distintos a su presidente, para consultar si eran ciertas algunas versiones sobre un presunto “mechoneo” entre el técnico y dirigentes.

Ese punto debe tomarse con cautela, ya que el propio Vélez reconoció que algunos detalles no le fueron asegurados. Por eso, no se puede afirmar que haya existido un conflicto interno confirmado entre Néstor Lorenzo y la Federación.

Lo que sí dejó claro el periodista, desde su versión, es que consultó por esas versiones y que, según lo que le respondieron, la Federación no toleraría una postura desafiante de un empleado frente a la autoridad institucional.

“¿Tú crees que la postura de un empleado en esas condiciones nosotros la vamos a soportar o el presidente la va a admitir? No, se le termina el contrato, ya”, dijo Vélez al relatar lo que, según él, le habrían dicho desde la Federación.

Ahora, con la convocatoria ya anunciada y la Selección entrando en modo Mundial, Vélez aseguró que pasará la página de la nómina. De ahí en adelante, al menos según lo que dijo, vendrá solo fútbol. Y conociendo el tono con el que suele analizar a la Tricolor, esa promesa también quedará bajo observación de los hinchas.