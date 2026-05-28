Así llega España al Mundial 2026 esperando conseguir su segundo título

Súper estrella de España se fracturó y dice adiós al sueño del Mundial 2026

La Selección de España llega como uno de los grandes favoritos a llevarse la Copa del Mundo y con la ilusión puesta en una nueva generación, impulsada por talentos jóvenes que esperan marcar una época en el fútbol europeo y mundial.

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‘La Roja’ llega al Mundial como la vigente campeona de la Eurocopa y Subcampeón de la UEFA Nations League, por lo que buscarán reafirmar el buen momento de la selección.

Llegan al Mundial 2026 con un plantel plagado de estrellas, que ya ha demostrado tener un estilo de juego claro, por lo que la exigencia al equipo desde España es conseguir el tan anhelado segundo título.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 17 de 23 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998,

2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026)

Mejor Participación: Campeón (2010)

Ranking FIFA actual: Puesto 2

Fixture de España:

Lunes, 15 de junio 2026

11:00 a.m. | España vs. Cabo Verde - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Domingo, 21 de junio 2026

11:00 a.m. | España vs. Arabia Saudita - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Viernes, 26 de junio 2026

7:00 p.m. | Uruguay vs. España - Estadio Akron, Guadalajara

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar España para sus partidos del Mundial?

La sede de la selección de España está en Chattanooga, Tennessee

1. De Atlanta a Guadalajara: 2.365 kilómetros

España tendrá que viajar 2.365 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Lamine Yamal

Edad: 18 años

Posición: Extremo

Equipo: Barcelona (España)

Partidos con la selección: 23 partidos

Goles con la selección: 6 goles

Bajas:

Mikel Merino: sufrió una fractura por estrés en el pie derecho en enero del 2026

En duda:

Nico Williams: lesión en el tendón de la corva

Perfil del DT:

Luis de la Fuente ha consolidado su trayectoria como el arquitecto del éxito reciente de la Selección de España, fundamentado en un profundo conocimiento de las categorías inferiores. Como seleccionador de España ha conquistado la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2023.

Previamente, destacó en la estructura de la Federación de España logrando campeonatos europeos con las selecciones Sub-19 (2015) y Sub-21 (2019), además de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con un pasado como técnico en el Athletic Club y el Deportivo Alavés, su gestión se caracteriza por la confianza en el talento joven, logrando una transición generacional exitosa en ‘La Roja’ hacia un estilo competitivo y ganador.