“La probabilidad del 10%”: le cobran a Eduardo Luis tras eliminación de Millonarios ante O’Higgins

La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana dejó múltiples reacciones en redes sociales, pero una de las más comentadas tuvo como protagonista al narrador Eduardo Luis López.

Todo se remonta a antes del juego. En ese entonces, Eduardo Luis aseguró públicamente que “la probabilidad de que O’Higgins le gane a Millonarios en Bogotá es del 10%”, una frase que volvió a viralizarse después del inesperado resultado en El Campín.

Y es que el conjunto colombiano terminó cayendo 2-1 frente a O’Higgins, resultado que sentenció su eliminación del certamen internacional ante su propia hinchada.

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A Millonarios le alcanzaba con empatar

El panorama parecía favorable para el equipo ‘Embajador’, que llegaba a la última jornada dependiendo de sí mismo. Incluso, un empate en Bogotá le bastaba para avanzar de ronda.

Sin embargo, el cuadro chileno sorprendió y terminó llevándose tres puntos históricos en territorio colombiano, dejando a Millonarios fuera de competencia.

La tabla del grupo terminó así:

São Paulo FC – 12 puntos

O’Higgins – 10 puntos

Millonarios FC – 8 puntos

Boston River – 3 puntos

Las redes no perdonaron

Tras el pitazo final, cientos de usuarios comenzaron a revivir la declaración de Eduardo Luis, convirtiéndola en tendencia. Los comentarios y memes no tardaron en aparecer, especialmente por la seguridad con la que el narrador había anticipado el panorama del grupo.

Muchos aficionados reaccionaron con frases como “modo: no debí decir eso”, mientras otros recordaron que en el fútbol las estadísticas y probabilidades pocas veces garantizan resultados.

Duro golpe deportivo para Millonarios y factura pasada a Eduardo Luis López que este año se hizo al rol del periodista con la frase que hizo más eco en relación a la eliminación del equipo bogotano.