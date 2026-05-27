La continuidad de David González volvió a quedar sobre la mesa antes del América vs Macará

La presión en América de Cali no da tregua y, en la previa del partido ante Macará por la Copa Sudamericana, David González tuvo que responder una de esas preguntas que suelen incomodar a cualquier entrenador cuando el margen de error empieza a hacerse cada vez más pequeño: ¿qué pasaría con su continuidad si el equipo no logra conseguir la victoria?

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El técnico del conjunto escarlata fue consultado en rueda de prensa sobre si daría un paso al costado en caso de que América no ganara el compromiso decisivo ante el equipo ecuatoriano. La respuesta de González fue corta, directa y dejó claro que no contempla ese escenario antes de que ruede la pelota.

“Eso no va a pasar. Me tendrías que hacer esa pregunta mañana o el viernes, después de que conozcas el resultado”, respondió el entrenador.

David González no se puso en el escenario de una derrota

La frase no pasó desapercibida porque llega en un momento clave para América de Cali, que afronta el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en medio de una conversación cada vez más intensa alrededor del futuro de su cuerpo técnico.

De acuerdo con el calendario de la Copa Sudamericana publicado por AS, América de Cali quedó ubicado en el Grupo A junto a Tigre, Macará y Alianza Atlético, en una fase de grupos programada entre el 7 de abril y el 28 de mayo. En ese contexto, el duelo ante Macará aparece como uno de esos partidos que no solo pesan en la tabla, sino también en el ambiente que rodea al cuerpo técnico.

Por eso, más allá de la pregunta puntual, la respuesta de González refleja el momento de tensión que se vive alrededor del equipo. El entrenador evitó hablar de una posible salida, no quiso anticiparse a una derrota y prefirió dejar cualquier análisis para después del compromiso.

América se juega más que un partido ante Macará

Aunque no existe una versión oficial que indique que la continuidad de David González dependa únicamente del resultado ante Macará, la pregunta en rueda de prensa mostró que el tema ya está instalado en la conversación pública alrededor del club.

El partido, además, llega en una instancia en la que América necesita responder dentro de la cancha y bajar la presión que se ha venido acumulando sobre el proceso deportivo.

Ahora, la respuesta definitiva no la dará una frase en rueda de prensa, sino el rendimiento del equipo en el campo. González, por lo pronto, dejó claro que no piensa en dar un paso al costado antes de jugar y que su postura es la de confiar en que América cumplirá con la tarea ante Macará.

Lo cierto es que, después del pitazo final, la misma pregunta podría volver a aparecer. Esta vez, con el resultado en la mano.