Sebastián Villa estaba entre los convocados de Lorenzo, pero como no lo dejaron, metió a Castaño

Una verdadera bomba fue la que soltó Alejandro Pino Calad, director de este medio, en su programa La Titular, en donde reveló que el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, planeaba llevar a Sebastián Villa al Mundial, pero como desde la Federación Colombiana de Fútbol no lo dejaron, entonces planilló al discutido Kevin Castaño que no juega en River Plate de Argentina.

De acuerdo con lo revelado por Pino, esa fue la razón para que se demorara la rueda de prensa que inicialmente fue citada para las 11:00 a.m., pero que terminó iniciando pasado medio día. Incluso, se habla que hubo una discusión entre el DT, que pretendía leer los convocados sin mostrarle previamente a los directivos. Algo que no permitió Ramón Jesurún.

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“En medio de la discusión de Jesurún con Lorenzo. Lorenzo iba a dar la rueda de prensa sin mostrarle la convocatoria al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando el presidente le dice: ‘Pero a ver sí, primero fue lunes que martes dónde están a ver los convocados. ¿Qué hace aquí Sebastián Villa?’ Sebastián Villa iba a ir al mundial. Lorenzo quería llevar a Sebastián Villa al Mundial”, contó Pino.

“La Federación Colombiana de Fútbol le dijo, ‘Mire, si llevamos a Villa se nos arma un problema enorme con patrocinadores, que después de que usted salió y él lo metió en la lista de 55, ya llamaron a decir, ‘¿Cómo van a meter a un tipo que nos afecta la imagen? ¿Cómo van a meter a un tipo que tiene un proceso penal abierto en Estados en Argentina? ¿Cómo van a meter a un tipo que fue acusado de violencia contra la mujer si nosotros en nuestros programas corporativos precisamente denunciamos la violencia de género, etc. ¿Cómo lo van a meter? Y esa fue la discusión de una hora, por eso se demoró. Entonces, ¿qué transaron? ‘Listo. hermano, yo no llevo a Villa, pero llevo a Kevin Castaño’”, añadió.

Todo indica que contra viento y marea, Néstor Lorenzo quería llevar a Sebastián Villa al Mundial 2026, pero como no lo dejaron, entonces se la jugó por otro futbolista que actúa en Argentina, Kevin Castaño, pese a que no juega en River Plate.