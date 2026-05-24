“Te quiero, padre”, Tatay Torres puso a volar a los hinchas de Tolima, tras la eliminación vs Nacional

Juan Pablo Tatay Torres le sacó la piedra a muchos hinchas de Deportes Tolima por una publicación que realizó, justo después de la eliminación de su equipo contra Atlético Nacional, equipo al que pertenece.

Ni 24 horas pasaron de la caída del Vinotinto y Oro en el estadio Atanasio Girardot cuando una publicación no cayó nada bien en La Tribu.

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Todo partió de una publicación de Edwin Cardona en Instagram, con una foto de los dos jugadores con la camiseta número 10 al final del partido y con la leyenda: “Te quiero, hijo”.

Fue como tal la respuesta del jugador de Tolima, la que molestó, al responder públicamente a la misma foto con un “Te quiero, padre”.

Pese a que fue un gesto claro de amistad que se tienen los dos jugadores que compartieron plantel en Nacional, desde la hinchada del Pijao han llegado bastantes reproches para Tatay Torres.