Nacional, América y Millonarios recibirán jugosos ingresos de la FIFA gracias al Mundial 2026

La convocatoria oficial de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo desató ilusión entre los hinchas, sino que también traerá importantes beneficios económicos para varios clubes del fútbol colombiano. Entre los favorecidos aparecen Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, instituciones que recibirán dinero de la FIFA por tener o haber tenido en sus plantillas a jugadores convocados por la Tricolor.

El organismo rector del fútbol mundial amplió para 2026 su Programa de Ayudas a Clubes, un mecanismo creado para recompensar a los equipos que aportan futbolistas a las selecciones participantes en la Copa del Mundo.

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Según explicó la FIFA, para esta edición se repartirán 355 millones de dólares entre los clubes que cedan jugadores, una cifra récord que representa un incremento cercano al 70 % frente a los 209 millones distribuidos durante el Mundial de Catar 2022.

En el caso colombiano, los equipos beneficiados son Millonarios por el arquero Álvaro Montero, Atlético Nacional por David Ospina y América de Cali por Juan Fernando Quintero, futbolistas que hicieron parte de los procesos recientes de la Selección Colombia rumbo al Mundial.

El periodista Daniel Casas recordó que el cálculo aproximado del incentivo ronda los 11.000 dólares diarios por jugador, dependiendo del tiempo que cada selección permanezca en competencia.

¿Cómo funciona el programa de ayudas de la FIFA?

La FIFA detalló que el dinero se distribuye teniendo en cuenta los días en que cada futbolista permanece vinculado al torneo, desde el momento en que deja su club hasta la eliminación o finalización del Mundial para su selección.

Además, no solo recibe dinero el club actual del jugador. También son compensados los equipos donde el futbolista estuvo registrado durante los dos años previos a la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta será la edición “más ambiciosa y solidaria” del programa desde su creación.

¿Qué dice el Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA? (Versión Mundial 2022)

La Copa Mundial de la FIFA™ necesita algo más que la participación de jugadores y federaciones miembro, o el entusiasmo de los aficionados que siguen todas las ediciones. El éxito de cada torneo depende también de la colaboración activa y del apoyo de clubes de todo el ecosistema futbolístico mundial. El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA se creó para compartir los beneficios de la competición con los clubes por haber cedido a sus jugadores para que participen en la Copa Mundial de la FIFA™. A medida que la Copa Mundial de la FIFA™ continúe creciendo en escala y popularidad, el programa canalizará los beneficios de su éxito hacia el mundo del fútbol profesional.

¿En qué consiste?

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA proporciona una estructura para que los clubes se vean recompensados por la participación de sus jugadores en la Copa Mundial de la FIFA™.

¿Quién participa?

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA recompensa a los clubes que cedan a un jugador convocado para defender la camiseta de su país en la Copa Mundial de la FIFA™. El programa no solo compensa al club donde el jugador participante esté inscrito en el momento de disputar el torneo, sino también a aquellos clubes donde dichos jugadores hayan desarrollado su carrera durante los dos años de fase de clasificación previa a la competición. Para optar a este programa, los clubes deberán registrarse a través de una plataforma digital oficial de la FIFA.

¿Cómo se recompensa a los clubes?

El mecanismo de compensación se ha diseñado para recompensar a todos los clubes por igual y con total transparencia por el tiempo que sus jugadores participen en la Copa Mundial de la FIFA™.

La cantidad total asignada al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA se divide por el número total de días que todos los jugadores participen en el torneo. Esta ecuación ofrece como resultado un importe por jugador y día, que se emplea como base para calcular los beneficios a percibir.

Esa cifra diaria se multiplica por el número de días que cada jugador compite en el torneo, desde el momento en que su club lo cede para acudir a la competición hasta el último partido de su selección. Por lo tanto, cuanto más avance una selección en el torneo, más dinero recibirán los clubes por sus jugadores. Asimismo, todos los futbolistas de una selección tienen asignada una misma cantidad, independientemente de los minutos que juegue cada uno durante la competición.

La cantidad total que se asignó al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ fue de 209 millones de USD. Dicha cantidad se dividió por el número total de días en los que participaron los jugadores en la competición, lo que arroja una cifra redondeada de 10 950 USD por futbolista y por día.