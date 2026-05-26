Juanfer Quintero y Kevin Castaño estarían en la “limpieza” de River Plate tras perder la final

El ambiente en River Plate quedó completamente sacudido tras la dolorosa derrota 3-2 ante Belgrano en la final del fútbol argentino. Y según reveló el diario deportivo argentino Olé, el club de Núñez prepara una profunda reestructuración del plantel para el segundo semestre, una movida que podría afectar directamente a los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

La dirigencia del equipo “millonario”, ahora bajo el mando del técnico Eduardo Coudet, tendría como objetivo reducir la masa salarial y liberar cupos para incorporar futbolistas de mayor jerarquía, con nombres pesados sobre la mesa como Nicolás Otamendi, Giovanni Simeone, Thiago Almada y Ángel Correa.

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Dentro de ese “lavado de cara” aparecen mencionados dos nombres que golpean directamente a Colombia: Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, ambos convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Kevin Castaño, señalado pese a la millonaria inversión

El caso de Kevin Castaño es uno de los más llamativos. Según Olé, el volante colombiano aparece entre los principales apuntados para salir debido a su poca participación en el semestre: apenas 220 minutos en siete partidos y ausente en siete de las últimas nueve convocatorias.

La situación genera aún más ruido porque River Plate habría desembolsado cerca de 12 millones de dólares por su fichaje, una cifra que hoy luce difícil de recuperar ante la pérdida de protagonismo del mediocampista.

Pese a ese presente complejo en Argentina, Castaño sigue siendo uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y hace parte de los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Juanfer Quintero, incómodo y con futuro incierto

Pero la gran bomba pasa por Juanfer Quintero. El talentoso mediocampista colombiano, ídolo eterno del club por su histórico gol en Madrid, estaría atravesando uno de sus momentos más tensos desde su regreso.

De acuerdo con Olé, Quintero terminó muy molesto tras la final perdida ante Belgrano. El colombiano sintió que Eduardo Coudet “le faltó el respeto” al ingresarlo únicamente después del 3-2 anotado por “Uvita”, cuando el partido ya estaba prácticamente cuesta arriba y a escasos minutos del final.

La información asegura que el volante ya venía incómodo desde hace semanas y que su continuidad quedó seriamente en duda. Incluso, su representante habría sembrado incertidumbre al declarar que “después de la Copa del Mundo veremos”.

Por ahora, todo apunta a que Juanfer ni siquiera estaría presente en el próximo partido frente a Blooming, en lo que sería otra señal clara del desgaste interno.

La situación genera expectativa en Colombia, especialmente porque tanto Quintero como Castaño son parte del grupo elegido por Néstor Lorenzo para afrontar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.