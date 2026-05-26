“Impactó en mi infancia”, Casemiro elogió a leyenda de la Selección Colombia

El legado de Freddy Rincón sigue intacto en el fútbol sudamericano y esta vez quedó evidenciado en las palabras de una de las grandes figuras de Brasil en los últimos años: Casemiro.

El experimentado mediocampista brasileño sorprendió al revelar la enorme admiración que siente por el histórico volante colombiano, a quien señaló como una de las referencias que marcaron su niñez y su manera de entender el fútbol.

Durante una dinámica realizada por ESPN, Casemiro fue consultado sobre el jugador que mejor representa la historia de Sport Club Corinthians y no dudó en mencionar al recordado “Coloso de Buenaventura”.

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“Es un mediocampista ofensivo que marcó a mi generación. Es un mediocampista al que vi jugar desde niño”, expresó el volante brasileño.

Pero sus elogios no se quedaron ahí. El exjugador de Real Madrid explicó por qué Rincón terminó siendo una inspiración para él en sus primeros años como futbolista.

“No hablo solamente de su trayectoria en el club o de si ganó o no títulos, sino de un jugador que realmente me impactó en mi infancia. Era agresivo, fuerte y decisivo. Creo que fue el tipo de jugador que me marcó”, aseguró.

Las declaraciones volvieron a poner sobre la mesa la enorme huella que dejó Freddy Rincón en el fútbol brasileño, especialmente con la camiseta de Corinthians, club en el que conquistó dos ligas locales y el recordado Mundial de Clubes del año 2000.

El colombiano, además, fue protagonista de una de las generaciones más recordadas de la selección Colombia, aquella dirigida por Francisco Maturana y que quedó inmortalizada por actuaciones históricas como el 5-0 frente a Argentina en Buenos Aires y el empate ante Germany en el Mundial de Italia 90.

Rincón anotó en ambos compromisos, consolidándose como una de las máximas figuras del fútbol colombiano de todos los tiempos.

Curiosamente, cuando Freddy brillaba en Corinthians, Casemiro apenas era un niño. Años después, el brasileño construiría una carrera histórica en Europa, especialmente en el Real Madrid, donde ganó cinco títulos de Champions League y múltiples campeonatos locales.

Ahora, el volante de 34 años hace parte de los convocados de Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026 y analiza cuál será el próximo paso de su carrera, con rumores que lo acercan a Inter Miami en la MLS.