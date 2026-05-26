De la Selección al FPC: Luis Amaranto Perea fue confirmado por su nuevo equipo

Luis Amaranto Perea fue confirmado este martes 26 de junio como el nuevo director técnico de Deportivo Independiente Medellín. Según lo anunció el Poderoso, ‘Amaranto firmará su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años, tras cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo’.

Vea acá: Luis Díaz puso a volar a muchos por tema relacionado con Cepeda

Comunicado del Medellín

Hablar de Luis Amaranto Perea es hablar de un hombre nacido futbolísticamente en nuestra institución. Un antioqueño que defendió este escudo con carácter, liderazgo y amor profundo por nuestros colores. Un jugador formado en el DIM, protagonista y figura del equipo campeón de 2002 que rompió una espera de 45 años y devolvió la gloria al pueblo poderoso.

Por eso, El Equipo del Pueblo S.A. se permite anunciar a Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín. Amaranto firmará su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años, tras cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo.

Su camino lo llevó a consolidarse como referente internacional, integrante histórico de la Selección Colombia y símbolo del fútbol mundial tras su brillante paso por el Atlético de Madrid, donde construyó una carrera ejemplar dentro y fuera de la cancha.

Hoy, toda esa experiencia vuelve al lugar donde comenzó su historia.

Luis Amaranto regresa al Medellín con una visión moderna del fútbol, un profundo conocimiento del jugador colombiano y un amplio reconocimiento nacional e internacional por su labor como entrenador y miembro del cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores. Su capacidad, liderazgo y preparación han sido altamente valorados por la Federación Colombiana de Fútbol, entidad a la que el club expresa su especial agradecimiento por su disposición y apertura ante el llamado del club, lo que hizo posible su vinculación, entendiendo este paso como un merecido avance en su carrera profesional.

Con el objetivo de avanzar en la planeación de la conformación de la plantilla y el fortalecimiento de los procesos deportivos del club, Luis Amaranto ha designado un cuerpo técnico competente y con experiencia en el fútbol profesional colombiano, que iniciará labores tras el regreso del plantel a la ciudad luego de su participación en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. El equipo estará conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos.

La llegada de Luis Amaranto representa identidad, pertenencia y convicción. Porque vuelve uno de los nuestros. Vuelve un hombre que conoce la grandeza de esta camiseta, que la defendió con orgullo y que entiende lo que significa representar al pueblo poderoso.

Bienvenido nuevamente a casa, Lucho.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LUIS AMARANTO PEREA

Experiencia como jugador

Deportivo Independiente Medellín (COL)

Campeón Liga Colombiana 2002-II

Boca Juniors (ARG)

Campeón Primera División 2003 (Apertura)



Campeón Copa Intercontinental 2003

Atlético de Madrid (ESP) – Referente institucional (2004–2012)

Campeón UEFA Europa League 2010, 2012



Campeón Supercopa de Europa 2010



Campeón Copa Intertoto 2007

Cruz Azul (MEX)

Campeón Copa México 2013



Campeón Liga de Campeones de CONCACAF 2014

Selección Colombia – Internacional (2000–2011)

74 partidos: 32 de eliminatorias mundialistas, 34 partidos amistosos, 6 partidos Copa América y 3 partidos Copa Oro.

Hitos destacados como jugador

Uno de los extranjeros con mayor número de partidos disputados en la historia del Atlético de Madrid

Amplia experiencia en competiciones internacionales de alto nivel en Europa y América

Experiencia como entrenador

Integrante de cuerpos técnicos en el fútbol profesional colombiano

Director técnico en clubes del FPC

Asistente técnico de la Selección Colombia de Mayores (2022–2024)

Logros como entrenador / cuerpo técnico

Campeón Liga Colombiana 2019-II (asistente técnico – Junior FC)

Campeón Superliga Colombiana 2020 (asistente técnico – Junior FC)

Subcampeón Copa América 2024 (asistente técnico – Selección Colombia)

Formación académica y profesional

Licencia UEFA B-A-y pro

Especialista en acciones a balón parado MBP

⁠Curso scouting MBP

⁠Curso de alto rendimiento MBP

⁠Especialista en fútbol base MBP y atlético de Madrid

Fortalezas