“Aquí pues 🤐”, Marino Hinestroza dio sus razones tras reclamos de hinchas de Vasco al plantel

Marino Hinestroza - Fotos: Presentación del jugador en Vasco Da Gama tomadas el 25 de enero del 2026

Los hinchas de Vasco da Gama están cansados del presente de su equipo, luego de caer 3-0 como locales ante Bragantino y estar a solo 2 puntos de la zona de descenso, por lo que fueron a increpar a sus propios jugadores.

En el señalado club actúan los colombianos Marino Hinestroza, Carlos Gómez (convocado al Mundial), Carlos Cuesta y Johan Rojas.

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Uno de los jugadores más increpados por los aficionados fue Hinestroza, al que le reclamaron mientras salía en su auto y posteriormente él dejó una publicación en redes sociales en donde dejó claro que ni lo dejan jugar.

“Como era de esperarse y por ser yo! Claramente sabía que lo que sucedió hoy en el ct del club iba a tener mucha repercusión en mi país en lastimosamente Colombia me defendía jugando aquí pues 🤐, pero quería decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien que no pasó nada gracias a Dios”, señaló.

En el Brasileirao, el extremo solo ha actuado en 8 de 17 partidos jugados por su club y en uno solo de ellos fue titular.