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“Aquí pues 🤐”, Marino Hinestroza dio sus razones tras reclamos de hinchas de Vasco al plantel

Los seguidores de Vasco, donde juegan 4 colombianos, le reclamaron a sus jugadores por estar a dos puntos del descenso.

Marino Hinestroza - Fotos: Presentación del jugador en Vasco Da Gama tomadas el 25 de enero del 2026
Marino Hinestroza - Fotos: Presentación del jugador en Vasco Da Gama tomadas el 25 de enero del 2026
Por Evaristo Pérez

Los hinchas de Vasco da Gama están cansados del presente de su equipo, luego de caer 3-0 como locales ante Bragantino y estar a solo 2 puntos de la zona de descenso, por lo que fueron a increpar a sus propios jugadores.

En el señalado club actúan los colombianos Marino Hinestroza, Carlos Gómez (convocado al Mundial), Carlos Cuesta y Johan Rojas.

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Uno de los jugadores más increpados por los aficionados fue Hinestroza, al que le reclamaron mientras salía en su auto y posteriormente él dejó una publicación en redes sociales en donde dejó claro que ni lo dejan jugar.

“Como era de esperarse y por ser yo! Claramente sabía que lo que sucedió hoy en el ct del club iba a tener mucha repercusión en mi país en lastimosamente Colombia me defendía jugando aquí pues 🤐, pero quería decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien que no pasó nada gracias a Dios”, señaló.

En el Brasileirao, el extremo solo ha actuado en 8 de 17 partidos jugados por su club y en uno solo de ellos fue titular.

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