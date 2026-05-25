Ya hay horarios para la final Junior vs. Nacional: así se jugará el título de la Liga BetPlay

La final de la Liga BetPlay I-2026 ya tiene días, horarios y estadios confirmados. Junior y Atlético Nacional se volverán a encontrar en una definición grande del fútbol colombiano, esta vez con el título del primer semestre en juego y con una serie que arrancará en Barranquilla y terminará en Medellín.

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Lo que faltaba para empezar a calentar una final con mucha historia era conocer la programación oficial. Dimayor confirmó que el partido de ida se disputará en la capital del Atlántico, mientras que la vuelta se jugará en el Atanasio Girardot, donde Nacional tendrá la posibilidad de cerrar la serie ante su gente.

Así se jugará la final de ida

El primer partido entre Junior y Atlético Nacional quedó programado para el martes 2 de junio a las 7:30 p.m. El compromiso se disputará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, escenario que recibirá el primer capítulo de una final que promete ambiente fuerte y mucha tensión desde el arranque.

Junior tendrá la obligación de hacer respetar su localía y buscar una ventaja antes de viajar a Medellín. En este tipo de series, sacar diferencia en casa suele ser clave, especialmente cuando la vuelta se juega en un estadio como el Atanasio Girardot, donde Nacional normalmente se hace fuerte con el apoyo de su hinchada.

Para el equipo barranquillero, el primer duelo será fundamental no solo por el resultado, sino por la manera en la que pueda condicionar la serie. Si logra ganar y dejar buenas sensaciones, viajará con margen. Si no lo consigue, la presión quedará mucho más alta para el cierre.

Nacional cerrará la final en Medellín

La final de vuelta se jugará el lunes festivo 8 de junio a las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Ese partido definirá al campeón de la Liga BetPlay I-2026 y tendrá a Nacional como local en el cierre, una ventaja importante por rendimiento y ubicación en el torneo.

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El horario también llama la atención porque será en día festivo, algo que puede favorecer el desplazamiento y la asistencia de hinchas, aunque también abre conversación por temas logísticos, viajes y costos para quienes quieran acompañar a sus equipos.

Nacional tendrá la oportunidad de levantar el título en casa, pero antes deberá resolver una visita complicada a Barranquilla. Junior, por su parte, buscará llegar vivo y con opciones reales a Medellín, sabiendo que cualquier ventaja en la ida puede cambiar completamente el desarrollo de la final.

Una final con mucho peso histórico

Junior y Nacional no son cualquier par de finalistas. Se trata de dos equipos grandes, con hinchadas exigentes, planteles acostumbrados a la presión y una rivalidad que suele entregar partidos intensos. Por eso, más allá de los horarios, la serie ya empieza a jugarse desde la expectativa.

La ida en Barranquilla puede marcar el tono emocional de la final. La vuelta en Medellín, en cambio, será el escenario definitivo para saber si Nacional confirma su ventaja de cerrar en casa o si Junior logra dar el golpe como visitante.

Por ahora, el calendario ya está servido: martes 2 de junio a las 7:30 p.m. en el Romelio Martínez y lunes 8 de junio a las 5:00 p.m. en el Atanasio Girardot. Dos partidos, dos ciudades y un solo título en juego.