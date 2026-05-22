Richard Ríos se animó a cambiar de profesión y ya lo grabaron ejerciendo en Bogotá

Richard Ríos volvió a demostrar que no necesita estar dentro de una cancha para robarse las miradas. El mediocampista colombiano, que atraviesa un momento de alta exposición por su presente deportivo y por su papel dentro de la Selección Colombia, protagonizó un curioso momento durante un evento publicitario en Bogotá.

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Lo que faltaba para confirmar que el volante también tiene carisma lejos del balón: en medio de la actividad, Ríos tomó una cámara y se animó a hacer de camarógrafo por unos segundos, una escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales por lo espontánea y relajada.

Richard Ríos hizo de camarógrafo

El momento quedó registrado en un video publicado en redes y plataformas digitales bajo el título “El Richard Ríos, camarógrafo, no exis…”. En las imágenes se ve al futbolista participando en un evento publicitario en Bogotá y tomando la cámara durante la actividad, como si por un instante hubiera cambiado los pases y las gambetas por el trabajo detrás del lente.

La escena no tuvo nada de polémica, sino todo lo contrario: fue una de esas situaciones ligeras que conectan rápido con los hinchas porque muestran una faceta más cercana del jugador. Ríos aparece tranquilo, sonriente y metido en la dinámica del evento, algo que volvió a reforzar esa imagen de futbolista carismático que ha ido construyendo en los últimos años.

El detalle también se da en un momento importante para su imagen comercial. De acuerdo con El Espectador, Richard Ríos fue anunciado recientemente como nuevo embajador de Xiaomi en Colombia, en una alianza previa al Mundial. Esa exposición fuera de la cancha confirma que el mediocampista no solo crece en lo deportivo, sino también como figura de marca.

Una figura que conecta con la gente

Ríos se ha convertido en uno de los jugadores colombianos más comentados del último tiempo. Su estilo dentro del campo, su personalidad y su crecimiento internacional lo han llevado a estar constantemente en la conversación de los hinchas de la Selección Colombia.

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Por eso, este tipo de momentos terminan teniendo eco. No se trata de una jugada, un gol o una asistencia, sino de una escena simple que muestra al jugador en otra faceta. Como quien dice, Richard Ríos pasó de ser observado por las cámaras a ponerse detrás de una de ellas.

Preocupante sería que este tipo de apariciones distrajeran lo deportivo, pero en este caso el video parece más una muestra de cercanía que otra cosa. El colombiano sigue enfocado en sus retos con club y selección, mientras también empieza a ganar espacio en campañas publicitarias y eventos de marca.

Ríos, cada vez más visible antes del Mundial

La aparición de Richard Ríos en este evento también llega en un contexto mundialista. El volante hace parte del grupo de jugadores llamados a tener protagonismo con Colombia y su imagen ha ganado fuerza justo cuando la expectativa por la Tricolor empieza a crecer.

Se espera que el mediocampista siga siendo una pieza importante para la Selección Colombia y, al mismo tiempo, una de las caras más buscadas por las marcas. Por ahora, su paso como “camarógrafo” dejó una postal curiosa: Richard Ríos también sabe llamar la atención cuando no tiene la pelota en los pies.