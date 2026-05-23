Aseguran que Néstor Lorenzo se pegó una escapadita para un ritual espiritual en la Sierra Nevada

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, habría participado en un ritual espiritual con comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en medio de las grabaciones de una canción oficial rumbo al Mundial 2026.

La información fue revelada inicialmente por El Heraldo, medio que aseguró que el entrenador argentino estuvo en el resguardo sagrado arhuaco Kutunsama junto a una delegación del Gol Caracol que realizaba el video del tema musical “El tic tac de mi selección”, interpretado por el cantante samario Michel Torres.

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Según la publicación, Lorenzo aprovechó el viaje para participar en un encuentro espiritual liderado por ‘mamos’, autoridades ancestrales de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. Durante la ceremonia, el seleccionador habría compartido especialmente con el mamo Camilo Izquierdo Villafañe.

De acuerdo con la cosmovisión indígena de la Sierra Nevada, estos rituales buscan armonizar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Las ceremonias suelen incluir pagamentos, limpias con plantas, círculos de palabra y espacios de sanación espiritual.

La visita del estratega argentino se habría dado pocos días antes del viaje de la selección Colombia hacia Norteamérica para afrontar el Mundial 2026, un detalle que llamó la atención en el entorno del combinado nacional.

El periodista Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, confirmó en Blu Radio que Lorenzo estuvo en una jornada espiritual con los ‘mamos’, situación que incluso retrasó su llegada al inicio de la concentración de la Tricolor en Guarne, Antioquia.

“Estaba allá en la Sierra Nevada, en un baño de espiritualidad con los ‘mamos’”, afirmó Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo.

No es la primera vez que se conocen detalles sobre la faceta religiosa del técnico argentino. Lorenzo ha manifestado públicamente su devoción por la Virgen de Luján y durante las Eliminatorias acostumbraba asistir a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Barranquilla, antes de los partidos de Colombia.

Incluso, el sacerdote Juan Ávila, cercano al cuerpo técnico de la selección, participó meses atrás en la bendición del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.