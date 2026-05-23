Luis Díaz sigue haciendo historia: campeón de la Copa de Alemania con Bayern Múnich

Luis Díaz cerró su primera temporada con FC Bayern Munich de la mejor manera posible. El colombiano conquistó este sábado la DFB Pokal 2026 luego de que el conjunto bávaro venciera 3-0 al VfB Stuttgart en la gran final disputada en Berlín.

El guajiro fue titular y participó activamente en el ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany. Incluso, aportó una asistencia en una noche brillante para Harry Kane, quien se robó todos los reflectores con un triplete que sentenció el compromiso y aseguró el doblete doméstico para el Bayern.

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Con este nuevo trofeo, Luis Díaz ya suma tres títulos desde su llegada al club alemán: Supercopa de Alemania, Bundesliga y ahora Copa de Alemania. Además, alcanzó los 17 campeonatos en toda su carrera profesional, con Junior, Porto, Liverpool y ahora con el cuadro bávaro, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más exitosos de la actualidad.

El Bayern cerró una campaña dominante en el fútbol alemán. El equipo apenas perdió un partido en competiciones locales y contó con una ofensiva demoledora liderada por Kane y acompañada por el desequilibrio de Díaz, quien rápidamente se ganó un lugar importante en el esquema del club bávaro.

La final tuvo un primer tiempo equilibrado, con Stuttgart intentando incomodar al campeón alemán mediante presión alta. Sin embargo, en la segunda parte apareció la jerarquía del Bayern. Kane abrió el marcador de cabeza, amplió diferencias tras una jugada colectiva, con asistencia del colombiano, y cerró la goleada desde el punto penal para firmar una actuación histórica.

Ahora, Luis Díaz pasará rápidamente la página para unirse a la concentración de la Selección Colombia, que ya comienza a enfocarse en el Mundial de 2026. El atacante llega en uno de los mejores momentos de su carrera y con el impulso de haber conquistado todos los títulos locales posibles con el gigante alemán.