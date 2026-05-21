“Pudo convertirse en tragedia”, futbolista no aguantó la noticia y se desmayó por su convocatoria al Mundial

El anuncio de la lista de Brasil para el Mundial 2026 dejó una de las escenas más curiosas y emotivas de las últimas horas. El protagonista fue el experimentado arquero Weverton, quien no pudo contener la emoción al escuchar su nombre entre los convocados por Carlo Ancelotti.

Mientras millones de aficionados estaban pendientes del regreso de Neymar a la ‘Canarinha’, el portero de 38 años terminó robándose parte de la atención por una reacción inesperada en la sala de su casa.

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del hogar del guardameta. En las imágenes, Weverton aparece acompañado por familiares frente al televisor esperando el anuncio oficial de la convocatoria. Apenas Ancelotti mencionó su nombre dentro de los 26 elegidos para disputar la Copa del Mundo, el arquero perdió el equilibrio y cayó al suelo ante la sorpresa de todos.

Lejos de tratarse de un problema grave, el propio futbolista explicó después lo ocurrido con algo de humor.

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“Siendo sincero, ni sé qué pasó. Creo que tuve un pequeño desmayo”, comentó el portero durante una rueda de prensa realizada en la Arena do Grêmio.

Incluso, el brasileño bromeó con el riesgo que implicó la caída: “Después vi varias veces el video y le agradecí a Dios porque mi hermano casi cae encima de mi cabeza. Lo que era una alegría pudo convertirse en tragedia”.

La escena rápidamente se hizo viral en redes sociales luego de que el propio Weverton compartiera el clip en su cuenta de Instagram. El arquero acompañó el video con un mensaje cargado de humor y emoción:

“Desde la cámara de mi casa para ustedes… disfrútenlo con moderación, porque este video tiene muchas capas”.

La reacción del experimentado arquero reflejó la magnitud del momento personal que vive el jugador, quien a sus 38 años recibió una nueva oportunidad de representar a Brasil en una Copa del Mundo, ahora bajo el mando de Ancelotti.

La selección brasileña ya empieza a generar expectativa de cara al Mundial 2026, especialmente por el regreso de Neymar y la mezcla de experiencia y juventud que tendrá la plantilla.