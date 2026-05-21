Rival de Colombia cambia sus planes para el Mundial por brote de ébola

RD Congo, uno de los rivales que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026, tuvo que modificar su preparación para la Copa del Mundo por cuenta del brote de ébola que afecta al país africano. La situación, por ahora, no pone en riesgo su participación en el torneo, pero sí alteró la logística previa de los ‘Leopardos’ justo cuando empezaban a ajustar detalles antes de viajar a Estados Unidos.

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Lo que faltaba para un grupo que ya venía con novedades por lesiones y cambios en la convocatoria: ahora el equipo dirigido por Sébastien Desabre también debe manejar un problema sanitario en su país, aunque sus jugadores y cuerpo técnico se encuentran principalmente fuera de RD Congo.

RD Congo canceló actos previos al Mundial

De acuerdo con AP, la selección congoleña canceló un campamento de tres días en Kinshasa y una despedida pública con sus hinchas por temor al brote de ébola en el este del país. El equipo tenía previsto reunirse en la capital antes de continuar con su plan mundialista, pero finalmente decidió seguir su preparación fuera del territorio congoleño.

La misma información señala que RD Congo mantendrá amistosos ante Dinamarca, en Bélgica, y Chile, en España, antes de trasladarse a Houston para la etapa final de su preparación. Es decir, el golpe no sería competitivo de entrada, pero sí cambia el contacto del equipo con su gente y la ruta inicial que tenía planeada la federación.

Preocupante para los africanos es que este tipo de situaciones aparecen en el peor momento posible: cuando las selecciones necesitan estabilidad, entrenamientos claros, logística cerrada y pocas distracciones antes de un Mundial.

¿Qué pasa con el brote de ébola?

La Organización Mundial de la Salud confirmó un brote de enfermedad por ébola causada por el virus Bundibugyo en RD Congo y Uganda. Según la OMS, al 16 de mayo se habían reportado 8 casos confirmados por laboratorio, 246 casos sospechosos y 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, especialmente en zonas como Bunia, Rwampara y Mongbwalu.

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La OMS también determinó que el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, aunque aclaró que no cumple los criterios de emergencia pandémica. Esa distinción es clave: el brote es grave y exige medidas fuertes de control, pero no significa automáticamente que el Mundial o la participación de RD Congo estén comprometidos.

El CDC de Estados Unidos también reportó que, al 20 de mayo, el brote se había identificado en varias zonas de salud de Ituri y Nord-Kivu, y que se estaban tomando medidas preventivas para evitar la entrada del virus a territorio estadounidense. Aun así, la entidad señaló que el riesgo de propagación hacia Estados Unidos se mantiene bajo.

¿Cómo puede afectar a Colombia?

Para la Selección Colombia, la noticia es una alerta que debe seguirse con atención. RD Congo comparte grupo con la Tricolor, Portugal y Uzbekistán, por lo que cualquier cambio en su preparación puede tener impacto en el rendimiento del rival.

Eso sí, tampoco hay que vender humo. Que RD Congo haya cancelado eventos en Kinshasa no significa que vaya a llegar debilitado automáticamente. Sus futbolistas juegan en su mayoría fuera del país y el cuerpo técnico mantendrá el plan de amistosos en Europa antes del viaje a Estados Unidos.

La afectación más clara, por ahora, es logística y emocional. RD Congo pierde la posibilidad de despedirse de sus hinchas, cambia su campamento inicial y llega al tramo final de preparación con una preocupación externa bastante delicada.

Se espera que FIFA siga monitoreando el caso junto con la federación congoleña. Mientras tanto, Colombia deberá tomar nota de lo que ocurre con su rival, pero sin confiarse. En un Mundial, cada detalle cuenta, pero los partidos se siguen ganando en la cancha.