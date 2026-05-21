“No va”, uno de los de renombre, sería el primer descartado en la Selección Colombia para el Mundial 2026

La situación de Jhon Jader Durán con la Selección Colombia encendió todas las alarmas a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero antioqueño, uno de los nombres más mediáticos de la prelista de 55 jugadores elaborada por Néstor Lorenzo, estaría descartado de los entrenamientos del combinado nacional en Medellín, pese a estar en la ciudad y su presencia en la cita orbital parece prácticamente descartada.

La información fue revelada por el periodista César Augusto Londoño a través de su cuenta de X, donde aseguró que “John Jader Durán no va a entrenar con la Selección Colombia en Medellín”.

La ausencia del atacante de 22 años en la sede deportiva de Guarne generó una nueva ola de especulaciones sobre la relación entre el futbolista y el cuerpo técnico de la Tricolor, una situación que ya venía siendo tema de debate durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Vea también: “Error gigante”, Luis Arturo Henao le cantó sus verdades en la cara a la Dimayor

El detalle que aumentó la tensión

Según reveló la periodista Sheyla García en el programa Despierta WIN, mientras la Selección Colombia realizaba trabajos oficiales en Guarne bajo las órdenes de Lorenzo, Durán se encontraba en el Polideportivo Sur de Envigado, observando un partido del torneo de ascenso.

La comunicadora fue contundente al explicar que el delantero no estaba contemplado dentro del grupo principal que actualmente trabaja en Antioquia.

Ese detalle habría sido interpretado como una señal clara de distanciamiento entre el jugador y el entorno de la Selección, especialmente en un cuerpo técnico.

Un historial de rumores y diferencias

La situación no surge de la nada. Durante los últimos meses han circulado versiones sobre supuestas diferencias entre Durán, algunos referentes del camerino y miembros del cuerpo técnico. Aunque en su momento tanto la Federación como Lorenzo minimizaron los rumores, pero el episodio que se vive en Medellín volvió a poner el tema sobre la mesa.

En lo deportivo, el presente del delantero tampoco ayuda. Tras su paso por el fútbol saudí y posteriormente por el Zenit Saint Petersburg, el atacante no logró consolidar regularidad ni estadísticas destacadas. Además, recientemente fue liberado temporalmente de su club por motivos personales, una situación que incrementó las dudas alrededor de su actualidad competitiva.

Con la Selección Colombia, Durán disputó 17 partidos durante el ciclo de Lorenzo y marcó tres goles, números que no terminaron de convencer plenamente al entrenador argentino.

¿El primer gran descartado de Colombia?

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol todavía no hace oficial la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026, todo apunta a que Jhon Jader Durán sería uno de los grandes ausentes del plantel que representará al país.

A falta del anuncio oficial, el delantero antioqueño aparece hoy como el primer jugador de gran renombre que quedaría fuera del Mundial 2026 con la Selección Colombia.