“Error gigante”, Luis Arturo Henao le cantó sus verdades en la cara a la Dimayor

Luis Arturo Henao, panelista de la cadena internacional ESPN, se fue de frente contra la Dimayor y los expuso por lo que él considera un error gigante sobre la planificación que hicieron para este 2026 y que ha terminado afectando a varios equipos.

Puntualmente, el estadígrafo hizo eco del cambio en el reglamento que limitó el número de cupos de jugadores para los equipos en este campeonato, especialmente para los que juegan torneos internacionales a los que en varios años se les permite contar con cupos extras.

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Sin embargo, para este 2026, se bajó el número de inscritos y no se permitió esa ampliación para quienes representan al país en el exterior.

Sobre esto, señaló: “Que error tan GIGANTE de la @Dimayor no dejarle tener 5 jugadores más a los clubes que juegan copas intérnales con esta maratón de partidos para equipos como Sfe , Ame, Tol y Jun por ejemplo?”.

Tres de los cuatro equipos reseñados siguen en competencia en el campeonato local en la fase semifinal y también compitiendo en los torneos de Conmebol.