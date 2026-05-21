Manuel Neuer salió del retiro con la selección y volverá con Alemania para jugar el Mundial

Manuel Neuer volverá a ponerse la camiseta de Alemania en el escenario más grande de todos. El histórico arquero del Bayern Múnich fue incluido por Julian Nagelsmann en la convocatoria de la selección alemana para el Mundial 2026, pese a que se había retirado del equipo nacional después de la Eurocopa 2024.

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Contra todo pronóstico para quienes ya lo veían completamente enfocado en su club, Neuer decidió salir del retiro internacional y regresar a la ‘Mannschaft’ para una última gran aventura mundialista. La noticia no solo sacudió el panorama de Alemania, sino que también tiene un detalle que toca de cerca al fútbol colombiano: el guardameta es compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich.

Neuer vuelve a Alemania después de su retiro

De acuerdo con AS, Neuer fue confirmado como parte de la lista alemana para el Mundial 2026 y apunta a disputar su quinta Copa del Mundo. El arquero, que ya fue campeón del mundo en Brasil 2014, aparece como una de las grandes novedades del equipo de Nagelsmann, quien decidió apostar por su experiencia para un torneo en el que Alemania quiere volver a competir por el título.

El regreso es llamativo porque Neuer había anunciado su retiro de la selección en agosto de 2024, después de la Eurocopa. En ese momento, el arquero decidió dar un paso al costado para concentrarse en Bayern Múnich, club en el que sigue siendo una figura de peso y donde hoy comparte plantel con Luis Díaz.

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Esa conexión con el colombiano no pasa desapercibida. ‘Lucho’ llegó al gigante bávaro para reforzar el ataque y ahora tiene como compañero a uno de los porteros más importantes de la historia moderna del fútbol. Mientras Díaz se prepara con Colombia para el Mundial, Neuer hará lo propio con Alemania, aunque ambos vienen trabajando juntos durante la temporada en Múnich.

Nagelsmann confía en su experiencia

La decisión de llamar a Neuer también tiene peso deportivo. Según Mundo Deportivo, Nagelsmann anunció que el arquero volverá incluso como opción fuerte para la titularidad en el Mundial de Norteamérica. Eso representa un giro importante, porque Oliver Baumann venía ocupando ese lugar durante buena parte del proceso, especialmente tras la ausencia de Marc-André ter Stegen.

Preocupante para Baumann, claro, porque el regreso de Neuer cambia por completo la jerarquía del arco alemán. Aunque tiene 40 años, su recorrido, liderazgo y experiencia en partidos grandes siguen siendo argumentos fuertes para el cuerpo técnico.

Neuer no es un arquero cualquiera. Fue clave en el título de 2014, revolucionó el puesto con su estilo de ‘líbero’ y se convirtió en una referencia mundial por su forma de salir del área, leer el juego y darle seguridad a su defensa.

Alemania recupera a un campeón del mundo

El regreso de Neuer le entrega a Alemania algo que no siempre se encuentra en una lista mundialista: memoria ganadora. AS recordó que será el único sobreviviente de aquel equipo campeón en Brasil 2014, un dato que le da todavía más peso simbólico a su convocatoria.

Se espera que Alemania afronte la fase de grupos ante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, con Neuer como uno de los nombres que más atención atraerá. Su regreso no está libre de debate, especialmente por la competencia interna en el arco y por sus antecedentes físicos recientes, pero Nagelsmann parece tener clara su apuesta.

Lo cierto es que Manuel Neuer, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, volverá al Mundial después de haber cerrado la puerta de la selección. Y si algo ha demostrado su carrera es que, cuando se trata de grandes escenarios, todavía tiene cómo dar de qué hablar.