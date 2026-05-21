Cristiano Ronaldo, campeón en Arabia y un colombiano terminó como el máximo goleador

La Saudi Pro League 2025/26 terminó dejando una escena que pocos habrían imaginado hace algunos años: Cristiano Ronaldo levantando por fin el título de liga con Al-Nassr y un colombiano quedándose con la bota de goleador del campeonato.

Sí, mientras el portugués celebró su primer gran campeonato liguero en Arabia Saudita, el máximo artillero del torneo terminó siendo Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán, Nariño y figura absoluta de Al-Qadisiyah.

Cristiano llegó a la última fecha necesitando ganar para asegurar el campeonato y respondió como acostumbra: marcó dos goles en la victoria 4-1 de Al-Nassr sobre Damac, resultado con el que su equipo terminó líder con 86 puntos, dos más que Al-Hilal, que ganó 1-0 como visitante.

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Pero mientras CR7 celebraba el trofeo, Quiñones protagonizaba otra hazaña. El atacante colombiano-mexicano arrancó la jornada final dos goles por debajo de Ivan Toney en la tabla de goleadores y terminó remontando con un brutal triplete en la goleada 1-5 de Al-Qadisiyah sobre Al-Ittihad.

Así, Julián cerró la temporada con 33 goles y se convirtió oficialmente en el máximo goleador de la liga saudí.

La tabla final quedó así:

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) — 33 Ivan Toney (Al-Ahli) — 32 Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) — 28 Roger Martínez (Al Taawon) — 23 João Félix (Al-Nassr) — 20

El dato toma todavía más relevancia viendo los nombres que quedaron atrás: Karim Benzema, Sadio Mané, Kingsley Coman, Darwin Núñez y otras figuras internacionales que hoy brillan en el fútbol saudí.

Y hay otro detalle curioso: mientras Roger Martínez recientemente había sacado pecho por su campaña y cuestionado su ausencia en la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, el goleador del campeonato terminó siendo otro colombiano. Uno que en México suele ser suplente o incluso utilizado como extremo.

Quiñones, pese a representar actualmente a México, nació en el Pacífico colombiano y tuvo proceso con selecciones juveniles cafeteras, incluyendo el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Arabia terminó coronando a Cristiano… pero también dejó a un colombiano como el rey del gol.