“Por ahora no”, aseguran que Leonel Álvarez rechazó millonaria oferta

A Leonel Álvarez parecería no importarle demasiado el tema económico, luego de su paso por Atlético Bucaramanga, y se habría dado el lujo de bajarle el pulgar a una alta oferta económica, para el fútbol colombiano, de parte de Independiente Medellín.

Esto, de acuerdo con versiones de prensa, entregadas por dos reconocidos periodistas de nuestro país, Julián Capera y Juan Felipe Cadavid.

Ambos señalaron que desde el Poderoso llegó un ofrecimiento bastante llamativo, además de un contrato por dos años, además de otras aristas, pero ni esto lo convenció.

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La versión de Capera, integrante del Gol Caracol, apuntó a que “Leonel Álvarez rechazó, a través de su representante, una oferta de Independiente Medellín. El valor era alto para el mercado colombiano y le ofrecía vínculo por dos años. Era el ‘Plan A’ del equipo antioqueño, pero ya trabajan en nuevas alternativas”.

A esto se le sumó la voz de Cadavid, de RCN, que complementó, agregando detalles: “Le sumo algunos datos a la información de Julián. La propuesta además de muy buena para el medio nuestro $, era por 2 años y se le presentó al Dt la segunda semana de este mes. El primer año estaba blindado y no se podía sacar al Dt sin indemnización La respuesta del entorno de Leonel fue “por ahora no, muchas gracias””.

De acuerdo con estas versiones, pese a lo tentador de la oferta, a Leonel Álvrez no lo terminó de convencer la opción de regresar a Deportivo Independiente Medellín por el momento.