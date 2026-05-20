“Maniobras oscuras”, Iván Mejía le pidió más seriedad a Néstor Lorenzo por recientes movidas en la Selección Colombia

Iván Mejía arremetió una vez más contra Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, esta vez luego de la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026, que desató mucha polémica por varios nombres.

Sobre esa ‘movida’, el periodista dio a entender que todo era un favor para los empresarios de que se valorizaran varios de los jugadores incluidos en el listado y le pidió que dejara esas maniobras oscuras, además de meterle más seriedad y ponerse a trabajar.

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“Lorenzo ya le hizo el favor a los empresarios nominando 55 jugadores. Se valorizaron. Ahora, debe llamar los 26 del Mundial y dejarse de maniobras oscuras con el manejo de la nómina. A trabajar técnico, menos aplausos de los ñoquis y más seriedad”, fue su mensaje puntual.

De esos jugadores incluidos en la prelista, saldrán los 26 futbolistas definitivos con los que la Selección Colombia disputará el Mundial 2026.