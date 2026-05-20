Jugador de Millonarios pidió disculpas en sus redes después de haber cometido garrafal error en Sudamericana

Millonarios dejó escapar una oportunidad enorme en Brasil y uno de los protagonistas de esa noche decidió dar la cara. Diego Novoa, arquero del equipo embajador, publicó un mensaje en sus redes sociales después del empate 1-1 ante São Paulo por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, partido en el que un error suyo terminó pesando bastante en el resultado final.

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El equipo bogotano estuvo muy cerca de conseguir un triunfo histórico en el Morumbí, pero terminó regresando con un empate que tuvo sabor amargo. No solo por la jugada que derivó en el gol del conjunto brasileño, sino también porque Rodrigo Contreras falló un penal sobre el final que pudo haber cambiado por completo la historia del partido.

Novoa pidió disculpas a la hinchada de Millonarios

Horas después del compromiso, Novoa publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que reconoció su equivocación y pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas de Millonarios. El guardameta no buscó excusas y dejó claro que la jugada lo afectó de manera especial por la importancia del partido.

“Siento mucho lo que pasó, me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justificar esa jugada”, escribió el arquero en su mensaje.

Novoa también aseguró que durante su carrera ha cometido errores, pero que siempre ha intentado levantarse más fuerte. Eso sí, reconoció que esta situación le pegó de una manera diferente por todo lo que estaba en juego y por el esfuerzo que había hecho el equipo para sostener el resultado en Brasil.

“En mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezclas tus sentimientos, duele mucho más”, agregó.

“Jamás duden de mi entrega”

El arquero también tuvo palabras para sus compañeros, destacando el esfuerzo que hicieron para empatar el compromiso y quedar cerca de una victoria que pudo ser fundamental en la pelea por la clasificación. A pesar de su error, Novoa remarcó que su compromiso con Millonarios sigue intacto.

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“Les pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos y de paso les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego. Por poco nos llevamos la victoria, los admiro y jamás duden de mi entrega”, señaló.

Lo que faltaba para una noche ya cargada de tensión era que el propio arquero quedara en el centro de la conversación. Sin embargo, su mensaje también mostró autocrítica, algo que no siempre aparece después de partidos de tanta presión.

Millonarios sigue con vida, pero perdió una gran chance

De acuerdo con Caracol Radio, Millonarios empató 1-1 ante São Paulo y quedó con la sensación de haber podido conseguir más en su visita a Brasil. El conjunto embajador logró igualar el partido con gol de Jorge Hurtado, pero el error de Novoa y el penal fallado por Contreras terminaron dejando un resultado que pudo ser mucho mejor.

El punto mantiene vivo al equipo en la Copa Sudamericana, pero también obliga a cerrar con máxima concentración la fase de grupos. En torneos internacionales, este tipo de partidos suelen definir clasificaciones, posiciones y hasta el ánimo de un plantel.

Preocupante para Millonarios es que volvió a quedar la sensación de que el equipo compitió, tuvo momentos importantes, pero no terminó de cerrar una noche que parecía lista para convertirse en una de esas victorias recordadas por mucho tiempo.

Se espera que Novoa y el resto del grupo pasen rápido la página, especialmente porque el calendario no da demasiado margen para lamentarse. Eso sí, el mensaje del arquero dejó clara una cosa: el error dolió, pero también hubo responsabilidad para asumirlo públicamente.