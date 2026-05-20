Jugadores del Arsenal se trasnocharon y celebraron con hinchas el título de Premier League a las 5:00 a.m.

Arsenal volvió a tocar la gloria en Inglaterra y la celebración no se quedó únicamente en el vestuario, ni en el campo de entrenamiento, ni en las redes sociales. Contra todo pronóstico para una fiesta que pudo terminar puertas adentro, varios jugadores del equipo londinense terminaron apareciendo en las afueras del Emirates Stadium en plena madrugada, donde cientos de hinchas seguían festejando el título de la Premier League.

Lea también: ¿Panini actualizaría láminas del Mundial 2026? Neymar sería el gran caso que abriría la discusión

El equipo dirigido por Mikel Arteta se consagró campeón después del empate 1-1 de Manchester City contra Bournemouth, resultado que dejó sin opciones al conjunto de Pep Guardiola y confirmó la primera liga de Arsenal en 22 años. Una espera larguísima para una hinchada que, desde la época de ‘Los Invencibles’, soñaba con volver a ver a su equipo en lo más alto de Inglaterra.

Jugadores del Arsenal fueron al Emirates en la madrugada

De acuerdo con Sky Sports, los futbolistas del Arsenal siguieron el partido entre Manchester City y Bournemouth desde el centro de entrenamiento de London Colney. Una vez se confirmó el resultado que les entregaba el título, la fiesta empezó entre jugadores, cuerpo técnico y miembros del club.

Pero la celebración no terminó ahí. Medios ingleses reportaron que varios futbolistas se trasladaron después al Emirates Stadium, donde se encontraron con los hinchas que llevaban horas reunidos esperando la confirmación del campeonato.

The Sun y talkSPORT señalaron que jugadores como Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Jurrien Timber fueron vistos junto a los aficionados cerca de las 5:00 de la mañana. Allí compartieron fotos, cánticos y momentos de celebración con una hinchada que no quería irse a dormir después de semejante noche.

Una celebración que se volvió viral

Las imágenes no tardaron en moverse por redes sociales. Se pudo ver a los jugadores del Arsenal mezclados con los hinchas, celebrando un título que tuvo un peso emocional enorme para el club. No era una copa más, sino el fin de más de dos décadas sin ganar la Premier League.

Le puede interesar: Friburgo y Aston Villa se citan en Estambul por la final de la Europa League

Lo más llamativo fue precisamente la naturalidad del festejo. No hubo un escenario armado, ni un acto formal, ni una barrera tan marcada entre futbolistas y aficionados. Fue una celebración de madrugada, con el estadio como punto de encuentro y con la sensación de que todos querían vivir el momento juntos.

Preocupante habría sido que un título así pasara frío, pero Arsenal entendió perfectamente lo que significaba para su gente. Después de varios años quedándose cerca, de críticas, de frustraciones y de procesos que parecían no terminar de explotar, el equipo de Arteta por fin pudo celebrar una liga.

Arsenal acabó con 22 años de espera

The Guardian informó que Arsenal se coronó campeón de Premier League por primera vez desde 2004, año en el que el equipo de Arsène Wenger firmó una de las temporadas más recordadas de la historia del fútbol inglés. Desde entonces, los ‘Gunners’ tuvieron campañas buenas, otras decepcionantes y varios intentos fallidos por recuperar el trono.

Esta vez, la historia fue diferente. El empate del Manchester City en Bournemouth terminó de abrirle la puerta a un Arsenal que ya había hecho su trabajo durante la temporada y que logró sostenerse hasta el cierre.

Se espera que la celebración formal con el trofeo llegue en los próximos días, pero la primera gran postal ya quedó marcada: jugadores del Arsenal celebrando con su gente, en las afueras del Emirates, cuando todavía no había salido el sol. Una imagen sencilla, pero bastante poderosa, de un club que volvió a sentirse campeón después de 22 años.