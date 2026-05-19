Tiene las manos de mantequilla: portero se hizo el gol más tonto de la Sudamericana

Ignacio Arce, portero de Deportivo Riestra, se anotó el gol más tonto en lo que va de la Copa Sudamericana 2026 al demostrar que en realidad tiene las manos de mantequilla con un insólito error.

Su fallo se dio apenas a los 8 minutos en la visita del conjunto argentino a Montevideo City Torque, por la fecha 5 de la segunda competencia continental de Suramérica.

Vea acá: A los golpes: pelea de árbitro FIFA Kéiner Jiménez y padre de familia en torneo de Difútbol

Fue una descolgada de Pizzichillo por la banda derecha la que derivó en un centro a las manos del portero, sin aparente peligro. Sin embargo, el argentino de 34 años no pudo contener el balón que de sus manos salió directo al fondo de la red.

Ni el propio Ignacio Arce se podía creer el colosal error que acababa de cometer y no tuvo de otra que agarrarse la cabeza para lamentarse.