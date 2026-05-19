A los golpes: pelea de árbitro FIFA Kéiner Jiménez y padre de familia en torneo de Difútbol

El árbitro FIFA del fútbol colombiano, Kéiner Jiménez, fue agredido físicamente por un padre de familia durante un compromiso del Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol disputado en Valledupar, Cesar y él respondió de la misma manera. El incidente ocurrió en la cancha del barrio Panamá y quedó registrado en video, material que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Según versiones conocidas tras el partido entre Academia Valledupar y Los Embajadores, la agresión se produjo luego de que el juez expulsara a un jugador del conjunto local. El padre del menor ingresó al terreno de juego para reclamar la decisión y terminó golpeando al colegiado frente a jugadores, entrenadores y asistentes. En las imágenes también se observa un momento de tensión en el que Jiménez intenta defenderse mientras varias personas intervienen para separar la pelea.

El caso generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación Departamental de Árbitros de Fútbol del Cesar (Arfucesar), entidad que emitió un comunicado bajo el lema “La violencia no juega en nuestra cancha”. Allí, el gremio condenó cualquier acto de agresión dentro de los escenarios deportivos y pidió sanciones ejemplares tanto en el plano deportivo como judicial.

La situación tomó aún más relevancia debido al recorrido profesional del árbitro agredido. Kéiner Jiménez cuenta con escarapela FIFA y acumula más de una década de experiencia en el fútbol profesional colombiano. Durante la temporada 2026 ha sido designado por Dimayor en varios partidos de Liga BetPlay y competencias oficiales como árbitro VAR.

Arfucesar también anunció acompañamiento legal para el colegiado y aseguró que estudiará el caso para impulsar procesos disciplinarios y penales contra el agresor. Además, hizo un llamado a padres de familia, entrenadores y directivos para promover el respeto y la convivencia en los torneos de formación, especialmente en categorías infantiles y juveniles.