Hinchas de Millonarios arman fiesta en Brasil antes del juego con Sao Paulo

Millonarios se mide esta noche ante Sao Paulo por la quinta jornada de la Copa Sudamericana, en un duelo clave de cara a buscar la clasificación a la siguiente ronda y su hinchada se hizo sentir en territorio brasileño.

A través de redes sociales han hecho eco videos sobre la presencia de aficionados del equipo colombiano en territorio paulista.

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En inmediaciones de la concentración del cuadro Albiazul en la sede del Corinthians, se ha observado masiva presencia.

Con trapos, bombos y algarabía, cuentas afines al cuadro Embajador hacen eco de la presencia de los suyos en terreno brasileño.

En lo deportivo, Millonarios marcha tercero con 7 puntos, los mismos que O’Higgins que es segundo, mientras Sao Paulo es líder con 8 unidades. Fuera de la conversación está Boston River que no ha logrado sumar en la tabla de posiciones.