Equipo inglés fue expulsado del play-off de ascenso a la Premier League por espiar entrenamientos de su rival

Southampton recibió un golpe durísimo en su intento por volver a la Premier League. El equipo inglés fue expulsado de la final del playoff de ascenso del Championship, luego de ser sancionado por un caso de espionaje al entrenamiento de Middlesbrough, rival al que había enfrentado en la fase previa.

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El caso, que en Inglaterra ya fue comparado con un nuevo “Spygate”, terminó sacudiendo por completo la definición del tercer ascenso a la Premier League. Y es que no se trató de una simple polémica menor o de una queja sin consecuencias: la English Football League tomó una decisión contundente y dejó a Southampton sin la posibilidad de jugar la final que tenía programada ante Hull City.

¿Qué hizo Southampton?

De acuerdo con The Guardian, Southampton fue expulsado de la final del playoff y además recibió una deducción de cuatro puntos para la próxima temporada, después de que la EFL confirmara que el club admitió múltiples infracciones a sus reglamentos por grabar de forma secreta entrenamientos de otros equipos.

El hecho que terminó detonando todo ocurrió antes de la semifinal contra Middlesbrough. Según Sky Sports, una persona vinculada al Southampton fue señalada de observar o grabar un entrenamiento táctico de Middlesbrough en los días previos al partido. Esa situación llevó al club afectado a presentar una queja formal ante la EFL, que abrió el respectivo proceso disciplinario.

Contra todo pronóstico, la investigación terminó teniendo consecuencias deportivas inmediatas. Southampton había avanzado en la llave y estaba listo para disputar la final del playoff, pero la comisión disciplinaria independiente decidió sacarlo de la definición por el ascenso.

Middlesbrough tomaría su lugar en la final

La sanción no solo deja por fuera a Southampton, sino que cambia completamente el partido por el último cupo a la Premier League. Según los reportes de prensa inglesa, Middlesbrough fue reinstalado en la final y ahora debería enfrentar a Hull City en Wembley.

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Preocupante para los hinchas, claro, porque este tipo de decisiones afectan viajes, boletería, preparación deportiva y hasta la planificación de los clubes. Pero también es un mensaje fuerte alrededor de la integridad competitiva: espiar entrenamientos rivales no es visto como una picardía, sino como una ventaja indebida que puede alterar una eliminatoria completa.

Southampton todavía puede apelar

Aunque la sanción ya fue reportada por medios ingleses, el caso no estaría completamente cerrado. The Guardian indicó que Southampton presentó una apelación, por lo que todavía podría haber una resolución definitiva antes de la final programada para este fin de semana.

Ese detalle es clave, porque el fútbol inglés entra en una carrera contra el reloj. La final del playoff del Championship es uno de los partidos más importantes de la temporada, no solo por lo deportivo, sino por el valor económico que representa ascender a la Premier League.

El ganador no solo sube de categoría, también accede a una liga con ingresos televisivos y comerciales muy superiores. Por eso, quedar por fuera por una sanción disciplinaria representa un descalabro total para Southampton.